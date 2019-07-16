"Каждый день!": независимые кандидаты в Мосгордуму обещают ежедневные акции протеста

На Трубной площади в Москве состоялась акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, чьи подписи забраковали избирательные комиссии. Выступавшие призывали людей собираться на площади каждый день, пока власти не зарегистрируют всех оппозиционных кандидатов.

На акции, которая не была санкционирована властями, выступили несколько независимых кандидатов, в том числе депутат муниципального округа Зюзино Константин Янкаускас, юристы ФБК Любовь Соболь и Иван Жданов, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин.

Последний, прибыв на площадь, сообщил собравшимся, что его официально сняли с выборов. Основанием для этого, с его слов, стало превышение допустимого процента брака в подписных листах и использование административного ресурса. Свое выступление Яшин начал словами: "Я **** в бешенстве!"



Оппозиционеры призывали людей приходить на Трубную снова и снова, пока избирательные комиссии не допустят к выборам в Мосгордуму всех кандидатов, а также звали на согласованный митинг 20 июля на проспекте Сахарова.

"Наше требование зарегистрировать всех! Независимых, провластных — всех. На честных и конкурентных выборах мы выясним, кто сильнее!", — заявил кандидат от "Яблока" Сергей Митрохин. Он также сообщил, что во вторник, 16 июля, кандидаты намерены прийти в ЦИК, чтобы добиться встречи с ее главой Эллой Памфиловой.

на Трубной народ встал с другой стороны, и сразу видно, что людей немало pic.twitter.com/nw7DXbEQnJ — Feldman (@EvgenyFeldman) July 15, 2019



Люди скандировали "Допускай!" и "Каждый день!", подтверждая, что собираются и дальше приходить на акции. Также собравшиеся скандировали "Яшин!" и "Люба!", приветствуя кандидатов.

Выступления ненадолго прервались, когда неизвестный кинул в толпу дымовую шашку. Собравшиеся вынуждены были переместиться, полиция отреагировала на произошедшее вяло.

Полицейские вмешались в ситуацию, когда предположительно активисты националистического движения SERB устроили в толпе потасовку, сообщает корреспондент Би-би-си с Трубной площади. Под выкрики "Арестуй!" они оцепили раздетого по пояс мужчину и увели его в автозак.

После этого люди начали постепенно покидать площадь.

Мы придем опять! И будем приходить каждый день в 19 часов. А большой митинг на Сахарова 20го, на него зовем прямо всех. pic.twitter.com/o4G3ydPIm0 — Ivan Zhdanov (@IoannZH) July 15, 2019



В воскресенье стало известно, что в подписях ряда независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы был обнаружен большой процент брака. Среди тех, кому из-за этого могут отказать в регистрации, оказались, в частности, юрист ФБК Любовь Соболь, депутат муниципального округа Зюзино Константин Янкаускас и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Они утверждают, что подписи в их поддержку были забракованы незаконно, Соболь объявила в знак протеста голодовку.

В тот же день у здания Мосгоризбиркома в центре Москвы собралась протестная акция, в ходе которой полиция задержала 39 человек. Среди задержанных были и оппозиционные кандидаты, призвавшие своих сторонников выходить на акции протеста каждый день.

В Мосгоризбиркоме назвали прошедшую акцию "шантажом и давлением", при этом глава ведомства Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться с недовольными кандидатами. Днем в понедельник около 10 человек, в том числе Соболь, Яшин и Гудков, пришли в Мосгоризбирком для встречи с Горбуновым, но тот отказался принять их всех вместе. Они, в свою очередь, не согласились говорить с ним по отдельности и ушли.