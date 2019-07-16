Глава НАТО предостерег от шпионажа за странами альянса

Йенс Столтенберг считает, что лучшая гарантия от кибератак, в том числе российских, — независимая пресса. Глава НАТО предостерег от растущей угрозы шпионажа за странами-союзниками.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Канада и другие союзники по альянсу сталкиваются с растущей угрозой шпионажа, в том числе промышленного, со стороны других государств. "Мы видим активизацию усилий других стран по шпионажу за союзниками НАТО", — сказал Столтенберг в понедельник, 15 июля, на пресс-конференции вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

По словам главы НАТО, ее руководство создало новое разведывательное подразделение, нацеленное на улучшение обмена информацией между организациями и повысить их способность реагировать на киберугрозы.

"Частично речь идет о промышленном шпионаже, с которым сталкивается гражданская разведка, но, конечно же, могут быть затронуты и наши вооруженные силы, а также военная разведка", — сказал Столтенберг. Он добавил, что в НАТО к этому относятся "очень серьезно".

"Нам нужны критически настроенные журналисты, которые задают сложные вопросы, проверяют свои источники, и это лучший способ защитить свободные и открытые демократические процессы", — заявил Столтенберг.

НАТО создала Центр передовых технологий в Эстонии, где в апреле 2019 года эксперты провели крупнейшие в мире учения по кибербезопасности, призванные не только обучить защите киберинфраструктуры альянса, но и защитить от вмешательства в демократические процессы.