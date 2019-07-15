Берлин призывает ЕС ввести новый механизм распределения беженцев

Все страны ЕС, готовые к солидарности в вопросе приема беженцев, должны в скором времени "найти гуманное решение", считает госминистр ФРГ по делам Европы.

Правительство ФРГ стремится положить конец спорам о распределении беженцев между странами ЕС и предлагает ввести новый механизм принятия решений по этому вопросу. Все страны Евросоюза, готовые проявлять солидарность в вопросе приема беженцев, должны в ближайшем времени встретиться, чтобы "найти гуманное решение", заявил государственный министр ФРГ по делам Европы Михаэль Рот (Michael Roth).

Новый механизм имеет целью доставлять в безопасное место нелегальных мигрантов, спасенных в Средиземном море, указал далее Рот. Одновременно Италия, Мальта и другие страны, предоставляющие в распоряжение свои порты для доставки беженцев, должны знать, что они не будут вынуждены справляться с проблемой в одиночку, подчеркнул он.

Новая инициатива

О новой инициативе по перераспределению мигрантов, которые были спасены в Средиземном море, ранее объявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas). "Нам нужно объединение тех, кто готов помогать в вопросе обязательного распределения (беженцев. - Ред.)", - заявил он в интервью изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland.

По словам немецкого министра, Берлин готов "внести существенный вклад и гарантировать постоянный прием определенного контингента спасенных". Он предложил тем европейским государствам, кто будет к этому готов, также принимать мигрантов. По словам Маса, "многодневные скитания частных спасательных судов в поисках надежной гавани должны уйти в прошлое". Он также заявил, что ожидает от партнеров по ЕС "решительных шагов" в решении проблемы спасения мигрантов.

Эта тема будет обсуждаться на встрече совета ЕС на уровне министров юстиции и внутренних дел, которая пройдет 18 июля в Хельсинки.