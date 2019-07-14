Рейтинг поддержки "Единой России" скатился до минимума за 13 лет

Уровень поддержки партии "Единая Россия" опустился за первую неделю июля с 33,6% до 32,2%, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Это минимальный показатель по крайней мере с 2006 года, когда ВЦИОМ начал публиковать на своем сайте рейтинги политических партий.

Респондентов спрашивали, какую бы партию они поддержали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, - "Единую Россию", КПРФ, ЛДПР, "Справедливую Россию" или непарламентскую партию. Также можно было выбрать варианты "испорчу бюллетень", "не стал бы участвовать в выборах" и "затрудняюсь ответить".

За неделю рейтинг ЕР снизился на 1,4 процентных пункта. До этого минимальное значение было зафиксировано в январе 2019 года - 32,3%. Согласно опросу, ЛДПР готовы поддержать 13% опрошенных (в июне было 12%), КПРФ - 15,3% (в июне - 15,4%), "Справедливую Россию" - 6% (в июне 6,5%), непарламентские партии - 10,1% (в июне 10%).

Показатель одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина по среднему значению в первую неделю июля составил 63,8%. Отметим, что это меньше, чем в период с 3 по 23 июня, когда рейтинг доверия Путину составлял 64,2% (3-9 июня), 64,3% (10-16 июня) и 64,8% (17-23 июня), но выше, чем в последнюю неделю июня (63,7%). При этом на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 72,1% респондентов.

Оценки работы премьер-министра Дмитрия Медведева и правительства России снизились за неделю соответственно до 36,7% (в последнюю неделю июня показатель составил 36,2%) и 40,7% (40,9% неделей раньше). В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 31,7%. Вторую и третью позиции в списке занимают Сергей Шойгу (15%) и Сергей Лавров (9,7%).

"Ведомости" отмечают, что именно из-за низкого рейтинга многие единороссы дистанцируются от ЕР на региональных выборах и баллотируются как самовыдвиженцы. В Москве на предстоящих выборах в Мосгордуму вообще нет ни одного кандидата непосредственно от партии власти, хотя провластных по-прежнему нетрудно вычислить.

По мнению политолога Аббаса Галлямова, единороссам не удастся изменить тренд на понижение рейтинга, так как ЕР для избирателей - это система в целом, а она свой курс не меняет. Теоретически их могла бы спасти более активная "полевая работа" и мобилизация реальной базы лояльных избирателей, но на практике чиновники на местах, которым подконтрольны региональные отделения ЕР, "не любят рядового избирателя и боятся его, тем более в условиях роста протестных настроений".

В начале июля Дмитрий Медведев как председатель "Единой России" написал колонку о необходимых партии обновлениях и признал дефицит доверия к ней. По его словам, в ближайшее время ЕР намерена сосредоточиться на обновлении своего имиджа и тех задачах, которым раньше уделялось мало внимания. В приоритете - национальные проекты, суть которых россиянам непонятна, быстрое реагирование на обращения граждан, поддержка журналистских расследований. Но не "фейков", уточнил Медведев, однако не объяснил, как отличить их от настоящих расследований.

Напомним, в конце мая ВЦИОМ зафиксировал падение рейтинга доверия президенту РФ до 31,7% - минимума с 2006 года. При этом 65,8% респондентов заявили, что в целом одобряют деятельность Путина. В Кремле эти результаты вызвали вопросы. После того, как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль ждет от социологов анализа "корреляции данных", ВЦИОМ изменил методику, добавив прямой вопрос респондентам о доверии конкретным политикам. В результате рейтинг доверия Путину вырос до 72,3%. Впрочем, уже в первую неделю июня снова было зафиксировано падение этого уровня до 71,7%.