Идущий "изгонять" Путина шаман собрал массовый митинг в Чите

Несколько сотен человек пришли 12 июля на митинг в читинском "гайд-парке" с участием якутского шамана Александра Габышева, который называет себя воином-шаманом и идет в Москву "изгонять" президента РФ Владимира Путина. Как отмечает ИА "Чита.Ру", это была самая массовая протестная акция для городской площади Труда с момента присвоения ей статуса "гайд-парка".

Несколько сотен человек пришли 12 июля на митинг в читинском "гайд-парке" с участием якутского шамана Александра Габышева, который называет себя воином-шаманом и идет в Москву "изгонять" президента РФ Владимира Путина. Как отмечает ИА "Чита.Ру", это была самая массовая протестная акция для городской площади Труда с момента присвоения ей статуса "гайд-парка".

По оценке издания, на митинг пришли более 300 человек, "МБХ медиа" пишет, что на площади присутствовало более 700 человек. Организаторами акции были региональное отделение КПРФ и общественно-политическая организация "Гражданская солидарность", но больше всего собравшихся заинтересовал именно шаман, а главным лозунгом стал "Россия без Путина", пишет портал.

Шаман прошел уже более двух тысяч километров, Чита стала первым на его маршруте крупным городом, пишет "Байкал 24". Габышев призвал участников митинга к установлению в стране прямого народовластия, заявил, что высшим органом власти должны стать народные собрания и сходы, а также выступил за отставку Путина.

"Мне бог сказал, что Путин не человек, а демон, и я должен его изгнать. Вот я и иду, чтобы изгнать. Пока мирными методами - народными собраниями, митингами. А если не получится мирными методами, будут другие", - объяснил шаман. В завершение своей речи на митинге Габышев объявил людям, что отныне Путин им "не указ - живите свободно", и провел на площади магический обряд для всех собравшихся. После акции читинцы подходили к нему, делали селфи и задавали вопросы.

"У шамана очень мощная энергетика. Его журналисты чуть не задавили, люди бросались, обнимали его, каждый хотел прикоснуться к нему", - рассказал "Росбалту" ведущий митинга Стас Захаров.

Митинг на площади Труда с читинской администрацией согласовал местный блогер Леха Кочегар (Алексей Закружный). В Читинской епархии планы провести митинг с "магическими ритуалами" сочли провокацией, так как 12 июля - "великий христианский праздник первоверховных апостолов Петра и Павла, а место проведения ритуалов расположено через дорогу от Крестовоздвиженского храма".

"Сведения о Габышеве, содержащиеся в публикациях СМИ и соцсетях, характеризуют его как человека с синкретическим квазирелигиозным мировоззрением с элементами демагогии и экстремизма, и дают основание усомниться в его психическом здоровье", - заявил протоиерей Роман Витюк (цитата по официальному Telegram-каналу епархии).

В епархии также напомнили, что для христианина недопустимо участие в оккультных практиках, за это грозит отлучение от общения с Церковью. Митрополит Димитрий обратился в администрацию городского округа с вопросом о целесообразности согласования митинга, но акцию все же разрешили.

Следующей остановкой на пути Александра Габышева станет Улан-Удэ, где его сторонники тоже планируют провести митинг. Шаман выдвинется в столицу Бурятии 15 июля.