Баловни Кремля: российские блага украинских политиков

На выборах в украинскую Раду Москва демонстративно поддерживает партию "Оппозиционная платформа - За жизнь". Ее лидеры хотят восстановить отношения с РФ, с которой их связывают и финансовые интересы.

Отношения между Киевом и Москвой уже более пяти лет находятся в "ледниковом периоде": страны вводят двусторонние санкции, торговля резко сократилась. Между Украиной и Россией уже несколько лет нет даже прямого авиасообщения. Впрочем, некоторым украинцам это не мешает регулярно посещать Москву - частными рейсами.

Санкции - не помеха визитам в Москву

Один из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук за последнее время уже несколько раз летал в российскую столицу для встреч на высшем уровне. "Говорить мы готовы на любые темы с учетом того, что в последнее время был дефицит общения ", - сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев во время встречи с Медведчуком и другими лидерами "Оппозиционной платформы - За жизнь" в среду, 10 июля.

Именно эту партию на предстоящих в Украине парламентских выборах демонстративно поддерживает российское руководство, хотя "Оппозиционная платформа - За жизнь" - не единственное политическое объединение, использующее в предвыборной кампании пророссийскую риторику. Но в отличие, к примеру, от партийной верхушки "Оппозиционного блока", близкой к самому богатому украинцу Ринату Ахметову, лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" тесно связывают с Москвой и деловые отношения.

Российская нефть и топливный бизнес Медведчука

Главным спонсором "Оппозиционной платформы - За жизнь", как указано в отчетных документах партии, является председатель политсовета Виктор Медведчук, по совместительству - кум российского президента Владимира Путина. В 2015 году - во время активных боевых действий в Донбассе, в которых Москва поддерживала пророссийских сепаратистов, - Медведчук сорвал, вероятно, самый большой куш в своей карьере бизнесмена.

Как выяснили в прошлом году журналисты украинской телепрограммы "Схемы", российская фирма, через офшоры записанная на жену Медведчука, получила право на разработку одного из крупнейших и перспективнейших нефтяных участков России - Гавриковского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе.

Медведчук не отрицает своего контроля над этим участком, признаваясь, что перевел его на имя жены из-за введенных в его отношении американских санкций. (После аннексии Крыма Россией США внесли Медведчука в санкционный список как "многолетнее доверенное лицо и близкого друга Владимира Путина". - Ред.)

Как удалось выяснить украинским журналистам, конкурсные условия на разработку месторождения были составлены таким образом, что никому не известная до тех пор компания Медведчука ухитрилась опередить даже государственный концерн "Роснефть". Полномасштабная добыча нефти на участке Медведчука в России начнется, предположительно, через несколько лет.

Не так давно в Украине были обнародованы итоги журналистских расследований, указывающих также на вероятную причастность кума Путина к импорту из России сжиженного газа и дизельного топлива. Речь идет о связях Медведчука с израильским бизнесменом Нисаном Моисеевым, которому официально принадлежит малоизвестная швейцарская компания, поставляющая в Украину дизельное топливо производства российского концерна "Роснефть" - несмотря на то, что санкции Совета безопасности и обороны Украины запрещают концерну торговые операции в стране.

Журналистам удалось выяснить, что Моисеев и Медведчук - близкие друзья, а израильский бизнесмен даже летал из России на частном самолете украинского политика. Оба отрицают ведение общего бизнеса. По данным информационной базы Import Genius, которую проанализировала DW, только за 2018 год неизвестный широкой публике друг Медведчука импортировал в Украину через Беларусь дизельное топливо на сумму около миллиарда долларов.

Медиа-империя за неясные деньги

В последней поездке в Москву 10 июля, в ходе которой шла речь о развитии сотрудничества "Оппозиционной платформы - За жизнь" с партией "Единая Россия", Виктора Медведчука сопровождал Тарас Козак - еще один друг и соратник по партии, неожиданно ставший обладателем огромных доходов. В его декларациях за последние несколько лет указано владение лишь рядом кипрских фирм, сфера деятельности которых неизвестна.

В течение двух последних лет Козак купил три общенациональных украинских телеканала: NewsOne, "112 Украина" и ZIK. По данным мониторинга украинских НКО, эти каналы наименее сбалансировано освещают нынешнюю предвыборную кампанию, проводя активную агитацию за Виктора Медведчука и его партию.

У "Оппозиционной платформы - За жизнь" есть высокие шансы занять второе место на предстоящих выборах в парламент, значительно улучшив результат пророссийских сил в 2014 году. Если это произойдет, своим реваншем партия Медведчука не в последнюю очередь будет обязана телеканалам Тараса Козака. Вместе с телеканалом "Интер" Дмитрия Фирташа - еще одного приближенного к Кремлю украинского олигарха - они составляют самый мощный в Украине информационный ресурс. А первый номер в списке партии Медведчука - Юрий Бойко - является близким другом и соратником Фирташа.

Газовые и химические миллиарды Фирташа

Во всех предвыборных вояжах в РФ Бойко неизменно сопровождает Виктора Медведчука. На встречах в российской столице стороны регулярно обсуждают тему поставок газа. Москва дает понять, что в случае потепления отношений она готова говорить о продаже Киеву газа по более дешевой цене, чем та, которую Украина платит за закупки топлива реверсом в Западной Европе.

В газовых отношениях с Россией Юрий Бойко ориентируется как никто другой в украинской политике. Еще 15 лет назад, занимая вначале пост главы "Нафтогаза Украины", а затем - министра энергетики страны, он выступал за то, чтобы привлечь к поставкам российского топлива в Украину неоднозначного посредника: "РосУкрЭнерго". В течение считанных лет совладелец "РосУкрЭнерго" Дмитрий Фирташ стал одним из самых богатых олигархов Украины, а Бойко - его верным соратником.

Фирташ последние пять лет в ожидании экстрадиции в США находится под подпиской о невыезде в Вене. Среди ближайшего окружения олигарха, составляющего ему группу поддержки на судебных заседаниях в австрийской столице, помимо Бойко, можно увидеть и других членов избирательного партийного списка "Оппозиционной платформы - За жизнь". В их числе - экс-глава администрации президента Януковича Сергей Левочкин и его сестра Юлия Левочкина, которая вместе с Фирташем владеет крупнейшим химическим холдингом Украины.

Холдинг Ostchem - яркий пример того, как Кремль поддерживает в Украине бизнес лояльных ему украинских олигархов и политиков. Как констатировали в обнародованном в 2014 году расследовании журналисты Reuters, за годы президентства Виктора Януковича химический концерн Фирташа сэкономил два миллиарда долларов, покупая на специальных условиях дешевый газ у российского "Газпрома". Кроме того, "Газпромбанк", контролируемый людьми из окружения российского президента, предоставил компаниям Фирташа кредиты на общую сумму более 11 миллиардов долларов.