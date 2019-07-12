В Турцию доставили первые комплексы С-400. Почему из-за них возник скандал?

Россия начала поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 в Турцию. Стороны заключили сделку объемом 2,5 млрд долларов еще в 2017 году. Часть денег Турция выплатит сама, часть — за счет российского кредита. Покупка Турцией российских систем ПВО вызвала напряженность в отношениях Анкары с Вашингтоном.

Минобороны Турции в пятницу сообщило, что на авиабазу Мюртед под Анкарой доставлены первые компоненты С-400. Информацию об этом подтвердила российская Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.

С-400 считается одной из самых совершенных противоракетных систем в мире. Она способна поражать до 80 целей одновременно. Как утверждают разработчики, она может уничтожать самые разные воздушные объекты, от дронов до самолетов и ракет.

Почему поставки С-400 в Турцию вызвали скандал?



США были не согласны с решением их союзника по НАТО приобрести С-400 у России, и Вашингтон предупреждал Анкару о возможности санкций в случае, если сделка все же состоится.

Американская сторона требовала от Турции отказаться от С-400 в пользу аналогичных американских систем Patriot.

По утверждению Вашингтона, С-400 несовместимы с оборонной сетью НАТО и могут поставить под угрозу американские истребители Lockheed Martin F-35, которые Турция помогает производить и планирует закупать.

Американская сторона опасается, что российское участие в организации турецкой ПВО, работающей в том же регионе, что и F-35, поможет российской разведке получить ценные разведданные.

Анкара отклонила предупреждения и заявила, что не откажется от сделки, в связи с чем и без того напряженные отношения между двумя странами испортились еще сильней. В Турции говорят, что базы, на которых будут размещены С-400, будут удалены от тех, где будут базироваться F-35.

В конце июня президенты Турции и США встретились на саммите G20 в Осаке. По итогам встречи турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что Вашингтон не будет вводить санкции против Анкары за покупку С-400.

Дональд Трамп же публично не говорил том, что отказался от идеи ввести против Турции санкции. Он заявил, что США столкнулись со "сложной" ситуацией из-за сделки Турции и России, и добавил, что возможность санкций еще обсуждается.

Среди возможных санкций — отказ от поставки в Турцию малозаметных истребителей F-35. Анкара планировала приобрести 100 таких самолетов — более того, Турция участвовала в программе их разработки. Турецкие предприятия производят для истребителя детали, заменить которые будет сложно.

Вместе с тем Трамп выразил сочувствие Эрдогану и обвинил прежнюю администрацию Барака Обамы в том, что она предложила Турции невыгодные условия по покупке систем Patriot, американского аналога С-400.

Почему Турция выбрала С-400?



Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в свое время заявлял, что выбор в пользу российских комплексов был сделан после того, как американские и европейские производители отказались поставлять свою продукцию на желаемых турецкой стороной условиях.

С 2013 года американцы разместили в Турции свои зенитные комплексы Patriot для защиты страны от угрозы со стороны Сирии. Однако в 2015 году их начали выводить, объяснив такой шаг тем, что у Сирии снизился военный потенциал.

В итоге Турция осталась без современных систем противовоздушной обороны. Несколько лет она вела переговоры о покупке систем Patriot, но успехом они не увенчались по нескольким причинам. Одна из них — несогласие американцев передавать технологии, которые нужны Турции для того, чтобы разработать собственные зенитно-ракетные комплексы.

Согласилась ли Россия на передачу своих технологий — открытый вопрос. Помощник российского президента Владимир Кожин говорил, что вопрос передачи технологий не обсуждается. Эрдоган же заявлял, что, хотя на первой стадии контракта совместное производство систем не планируется, он надеется, что на второй стадии оно все же начнется.