Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 миллионов смартфонов на Android

Новый вирус "Агент Смит" заразил более 25 миллионов устройств на Android по всему миру, пишет Business Insider со ссылкой на компанию Check Point Software.

Как сообщает портале телеканала "Дождь", программа автоматически заменяет установленные приложения их "вредоносными" версиями, о чем пользователи могут никогда не узнать. Она также маскирует себя под связанное с Google приложение.

По данным Check Point Software, программа использует уязвимости Android для того, чтобы показывать пользователям мошенническую рекламу. Но вирус получает широкий доступ к устройству, его могут использовать для более опасных действий, в том числе кражу денег с привязанных банковских карт, отметили в Check Point Software.

Чтобы защититься, в компании рекомендовали устанавливать приложения лишь с надежных сайтов.