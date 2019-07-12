Зеленский намерен люстрировать Порошенко и всю его команду

Президент Украины сообщил, что в стране пройдет "очищение власти". Процесс люстрации распространится в том числе на экс-президента страны.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен инициировать введение люстрации (освобождение государственных служб от людей с "нежелательными" политическими взглядами — Ред.) для занимавших должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. Об этом сам Зеленский сообщил в четверг, 11 июля, в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook. Люстрация может распространиться на президента, депутатов Верховной рады, членов правительства, генерального прокурора, глав и секретарей Службы безопасности Украины и ряд других высокопоставленных чиновников и руководителей оборонных предприятий.

Зеленский добавил, что разработанный законопроект о люстрации — "общественная оценка деятельности занимавших высшие госдолжности чиновников", и выразил уверенность в том, что их деятельность получит также справедливую юридическую оценку. Пока законопроект не зарегистрирован на сайте Верховной рады.

По просьбе DW решение Зеленского прокомментировал эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Вильфрид Йильге. "Конечно, хорошо, что Зеленский заботится о том, чтобы проверить честность и чистоту государственной администрации — ведь речь идет об антикоррупционной борьбе. Однако мне это кажется очень популистской мерой", — заявил он. Эксперт предположил, что команда Зеленского хочет "нарисовать черно-белую картину между эпохой [экс-президента Украины Петра] Порошенко и новым временем — Зеленского". Это в свою очередь представляет собой проблему, потому что "Зеленский своим популизмом разрушает доверие к государственным институтам и обобщает деятельность всех без исключения чиновников и министров, в том числе тех, кто во времена Порошенко проделал хорошую работу", — полагает эксперт.