"Коммерсант": российские власти готовы к возобновлению полетов в Грузию и отмене виз для грузин

Российские власти не исключают отмены запрета на полеты в Грузию, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в МИД России.

По словам собеседника издания, пересмотр решения стал возможен после реакции Тбилиси на оскорбление Владимира Путина в эфире грузинского телеканала "Рустави 2", а также отказа российского президента вводить антигрузинские санкции.

"Должна быть последовательность шагов. Если в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан, можно будет говорить об авиасообщении", — сказал источник "Коммерсанта".

После этого власти могут вернуться к идее отмены виз для грузинских граждан, пишет "Коммерсант". По данным издания, решение об этом было готово к принятию, но довести дело до конца помешали протесты в Тбилиси. Если российско-грузинские отношения улучшатся, "все можно будет развернуть назад", считает собеседник "Коммерсанта".

Ранее о том, что вопрос отмены виз обсуждался, "Коммерсанту" рассказал замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Отношения России и Грузии обострились в конце июня после того, как в Тбилиси прошли антироссийские протесты из-за визита делегации из РФ в местный парламент. Россия ввела запрет на прямые полеты между странами.

Накануне вступления запрета в силу журналист Георгий Габуния в эфире "Рустави 2" нецензурно выразился в адрес Владимира Путина. Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила действия Габунии. Госдума РФ призвала ввести санкции против Грузии. Путин эту идею не поддержал.