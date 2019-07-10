ВИДЕО: студентка упала в обморок на встрече с Путиным

В Екатеринбурге во время встречи президента России Владимира Путина со студентами Уральского федерального университета стало плохо одной из девушек. Об этом агентство Ura.ru сообщило в своем Telegram-канале.

Путин попросил помочь девушке. "Ничего страшного, я думаю. И доктора поищите", — добавил президент. На видеозаписи встречи видно, как девушку выносят на руках из зала.

Помочь девушке также решила вице-премьер Татьяна Голикова, бывший министр здравоохранения России, отметило издание E1.ru в своем Telegram-канале.

Предположительно, плохо стало девушке из Казахстана, пишет издание. Студенты ждали президента с 14 часов по местному времени.

Как сообщает "Интерфакс", девушка уже пришла в себя и сейчас с ней все в порядке.