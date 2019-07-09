Глава администрации Гонконга заявила о "кончине" закона об экстрадиции

Кэрри Лам заявила об отсутствии планов возобновить рассмотрение законопроекта, вызвавшего массовые акции протеста в Гонконге. В то же время она отказалась незамедлительно отозвать законопроект.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила о "кончине" законопроекта об экстрадиции в КНР, который на протяжении многих недель вызывалбеспрецедентно массовые протестыв этой китайской автономии. Нет никаких планов вернуть этот приостановленный законопроект, "закон мертв", заявила Лам во вторник, 9 июля. В то же время премьер-министр Гонконга, верная властям в Пекине, не выполнила требований демонстрантов о незамедлительном отзыве законопроекта об экстрадиции.

Намерение правительства автономии разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей и преступников властям КНР вызвал самые массовые протесты в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году. На фоне масштабных беспорядков Лам в середине июня приостановила рассмотрение законопроекта об экстрадиции. Протесты, тем не менее, продолжались, временами перерастая в насилие. В конце концов, демонстранты начали требовать отставки самой Кэрри Лам.

Китай при передаче ему Гонконга в 1997 году заверил Великобританию в том, что он сохранит на этой территории основные права человека, такие как свобода слова и печати, на протяжении как минимум 50 лет. Усилившееся оппозиционное движение в Гонконге обвиняет правительство автономии в том, что оно, по их мнению, все больше нарушает принцип "одна страна, две системы".