Российские пропагандисты анонсировали телемост с украинским TV-каналом: "Надо поговорить"

Ведущий программы "Вести недели" на российском пропагандистском канале "Россия24" Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста "Надо поговорить", который запланирован на 12 июля и состоится совместно с украинским телеканалом NewsOne. Об этом Киселев заявил 7 июля в эфире "Россия24".

"Откровенный разговор между простыми людьми давно назрел", - заявил он и напомнил о "незабываемом" опыте проведения телемоста между СССР и США: "Теперь - то же, но сейчас и между РФ и Украиной", добавил Киселев.

Одним из ведущих со стороны РФ будет Андрей Малахов, с украинской стороны - ведущий и генеральный продюсер NewsOne Василий Голованов.

"Нам надо поговорить, без посредников, без недомолвок", - отмечают ведущие будущего телемоста в видеоанонсе.

NewsOne оправдывается: Телемост с Россией – для народа, а не политиков

Телеканал "NewsOne" Тараса Козака, близкий к куму российского президента Виктору Медведчуку, утверждает, что народам Украины и России нужен телемост для восстановления мира.

"Надо поговорить" – это телемост между обычными людьми Украины и России: без политики, без политиков. Каждый со своей стороны должен сделать шаг для прекращениям войны. NewsOne делает этот шаг 12 июля. Потому что Украине нужен мир!", – заявляет канал.

По его утверждению, "идея телемоста "Надо поговорить" между людьми в студии NewsOne и народом России вызвала настоящий шквал звонков и обращений со стороны зрителей, они с нетерпением и огромным интересом ждут этого события, которое состоится 12 июля в 18.00".

"Напомним, именно телемосты Познера и Донахью в 80-х годах положили начало общению между народами, находящимися, благодаря политикам, в состоянии Холодной войны", – заявляет "NewsOne".

"Сегодня в Украине около 70% людей ждут прямых политических переговоров с Россией" – уверены на телеканале с пророссийским уклоном.

"Сегодня, когда ежедневно погибают украинские солдаты, а политики предыдущей и теперешней власти продолжают бездействовать, мы считаем своим журналистским долгом выйти на такой открытый диалог между народами Украины и России. И мы хотим заставить политиков идти на переговоры ради мира", – заявляет "NewsOne".

И когда мы говорим, что необходим мир – отдельными политическими партиями начинается очередной обман людей и обвинения в адрес нашего канала, переходящие в прямые угрозы и запугивания. И те, кто это делает, не хотят мира. Потому что понимают, что любой мир возможет только в переговорном процессе", – говорится в заявлении канала.

7 июля ведущий программы "Вести недели" на российском пропагандистском канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал телемост "Надо поговорить" на 12 июля совместно с украинским телеканалом NewsOne, который входит в медиа-группу кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

Планы провести телемост раскритиковали в партиях "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука. С обращением против аноносованого телемоста выступил и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

8 июля под зданием телеканала "NewsOne" активисты будут протестовать против телемоста с российскими пропагандистами с телеканала "Россия24". А националисты дали президенту Украины Владимиру Зеленскому сутки для адекватного ответа на этот "информационный шабаш" Кремля.

В конце августа 2018 года стал известно, что телеканал "NewsOne" перешел из-под управления отца нардепа от "Оппоблоку" Евгения Мураева под управление экс-заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова.

Верховная Рада рекомендовала Совету нацбезопасности и обороны применить санкции к владельцам телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

После обращения парламента к СНБО Мураев-старший заявил, что передал корпоративные права на телеканал "NewsOne" Тарасу Козаку -нардепу от "Оппозиционного блока", соратнику кума президента РФ Виктора Медведчука. В июне Козак стал владельцем телеканала ZIK.

Портнов в свою очередь заявил о расторжении договора по управлению телеканалом "NewsOne".

В СБУ заявили, что будут отслеживать контент украинских телеканалов, управление которыми взял на себя Андрей Портнов, в том числе NewsOne.