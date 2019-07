Когда вечером в воскресенье демонстранты начали расходиться, сотни протестующих вступили в столкновения с полицией.

Полиция задержала по крайней мере двух демонстрантов, сообщила газета South China Morning Post.

В социальных сетях появились фотографии противостояния полиции в защитном снаряжении и демонстрантов.

Standoff between HK police and anti #extradition protesters with some protesters subdued to the ground in Mong Kok. Pics by @VictorTing7 of @SCMPNews on the ground pic.twitter.com/wcfpJNtq5b