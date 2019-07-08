Гуайдо анонсировал новые переговоры с режимом Мадуро на Барбадосе

Временный президент Венесуэлы объявил, что продолжит переговоры с "узурпаторским" режимом при посредничестве Норвегии. Предыдущая попытка в Осло завершилась ничем.

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо в воскресенье, 7 июля, объявил о возобновлении переговоров с представителями главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Согласно сообщению, появившемуся на его странице в соцсети Twitter, встреча, на которой будет обсуждаться "выход из диктатуры" состоится в островном государстве Барбадос при посредничестве Норвегии. Дата переговоров еще не объявлена.

Гуайдо продолжает настаивать на проведении честных и прозрачных выборов. Режим Мадуро он называет "узурпаторским", по мнению Гуайдо, путь к смене режима лежит через отставку президента и приход временного правительства, которое при помощи международного сообщества сможет подготовить проведение выборов.

Между тем переговоры по урегулированию ситуации в Венесуэле между представителями Мадуро и Гуайдо, проходившие в Осло в конце мая, завершились без ощутимого результата. Стороны не смогли достичь компромисса.

Конфликт в Венесуэле

Борьба за власть в Венесуэле между Хуаном Гуайдо и Николасом Мадуро продолжается уже несколько месяцев. Около полусотни государств, в том числе Германия, признали Гуайдо временным президентом. Глава Венесуэлы Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур, ему также помогают Россия и Куба.