Выборы в Греции приведут к смене правительства

Консерватор Кириакос Мицотакис, который намерен возглавить правительство, уже пообещал гражданам снижение налогов и оживление экономики. Между тем националисты из "Золотого рассвета" не прошли в парламент.

Председатель побеждающей на выборах в Греции партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис в ночь на понедельник, 8 июля, пообещал гражданам страны снижение налогов, привлечение инвестиций и оживление экономики. "Мы выбрались из порочного круга", - заявил он, пообещав, что "Греция гордо поднимет голову".

После подсчета 94 процентов голосов правая консервативная партия Мицотакиса набирает почти 40 процентов, в то время как коалицию радикальных левых сил СИРИЗА во главе с премьер-министром Алексисом Ципрасом поддержали лишь 31,5 процента. Таким образом, "Новая демократия" может рассчитывать на абсолютное большинство в парламенте - 158 из 300 мест с учетом 50 дополнительных мандатов, которые, согласно греческому избирательному праву, получает победитель выборов. Это позволит партии самостоятельно сформировать правительство. Ципрас уже позвонил Мицотакису и поздравил его с победой, сообщили в штабе лидирующей партии.

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Между тем греческая националистическая партия "Хриси Авги" ("Золотой рассвет"), известная своими расистскими и ксенофобскими заявлениями, на этот раз не проходит в парламент, несмотря на низкий трехпроцентный барьер. В то же время 10 мест в парламенте получает недавно появившаяся ультраправая партия "Эллиники лиси" ("Греческое решение") экс-журналиста Кириакоса Велопулоса. За нее проголосовали 3,71 процента избирателей.

Поражение партии Ципраса на выборах в Европарламент

В конце мая в странах Евросоюза прошли выборы в Европейский парламент. В Греции первое место заняла "Новая демократия", которую поддержали около трети избирателей, в то время как СИРИЗА оказалась на втором месте с отрывом примерно в 10 процентов. В связи с поражением Ципрас объявил о проведении досрочных парламентских выборов. Они стали первыми в стране со времен финансового кризиса, из которого Греция вышла летом 2018 года, перестав получать финансовую помощь Международного валютного фонда (МВФ).

Ципрасу, который был избран премьером по результатам выборов в сентябре 2015 года, пришлось провести многочисленные непопулярные реформы. В результате экономика страны стала расти, уровень безработицы снизился.