На выборах в парламент Греции лидирует консервативная оппозиционная партия

Партия СИРИЗА премьер-министра Греции Алексиса Ципраса проигрывает парламентские выборы. По предварительной информации МВД Греции, ее поддержали лишь 31,5 процентов избирателей.

На парламентских выборах в Греции, прошедших в воскресенье, 7 июля, лидирует правая консервативная оппозиционная партия "Новая демократия". По предварительным подсчетам греческого МВД, она набирает 39,8 процентов голосов и может рассчитывать на абсолютное большинство в парламенте - как минимум, на 158-160 из 300 мест с учетом 50 дополнительных мандатов, которые, согласно греческому избирательному праву, получает победитель выборов.

Коалицию радикальных левых сил СИРИЗА во главе с премьер-министром Алексисом Ципрасом, по информации греческого министерства, поддержали лишь 31,5 процентов избирателей. Глава правительства уже позвонил председателю "Новой демократии" Кириакосу Мицотакису и поздравил его с победой, сообщили в штабе лидирующей партии.

На третьем месте, по данным опросов избирателей после выхода с участков, оказалось Движение перемен КИНАЛ (бывшее ПАСОК) с семью процентами голосов. За ним следуют Коммунистическая партия Греции (5,9 процента) и ультраправая партия "Золотая заря" (3,4 процента), показывают данные экзитполов.

Поражение партии Ципраса на выборах в Европарламент

В конце мая в странах Евросоюза прошли выборы в Европейский парламент. В Греции первое место заняла "Новая демократия", которую поддержали около трети избирателей, в то время как СИРИЗА оказалась на втором месте с отрывом примерно в 10 процентов. В связи с поражением Ципрас объявил о проведении досрочных парламентских выборов. Они стали первыми в стране со времен финансового кризиса, из которого Греция вышла летом 2018 года, перестав получать финансовую помощь Международного валютного фонда (МВФ).

Ципрасу, который был избран премьером по результатам выборов в сентябре 2015 года, пришлось провести многочисленные непопулярные реформы. В результате экономика страны стала расти, уровень безработицы снизился.