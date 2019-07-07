Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) поддержал проект резолюции об энергетической безопасности региона. За проект документа в воскресенье, 7 июля проголосовали 39 членов комитета.

Среди прочего, в проекте резолюции упомянуты газопроводы "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", пункт о которых предложила включить делегация США. В частности, "Северный поток - 2" "увеличивает зависимость от единственного источника" энергоресурсов, подчеркнул конгрессмен Соединенных Штатов Ли Зелдин. Это может отрицательно отразиться на "друзьях из Центральной и Восточной Европы", а также "привести к росту коррупции и нестабильности в регионе", добавил он.

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"Турецкий поток" нацелен на "увеличение влияния России на другие страны", считает представитель делегации США. По словам Зелдина, демократические институты не должны "становиться заложниками" поставок энергоресурсов.

В свою очередь, турецкая делегация выступила против поправки американской стороны, расценив ее как "совершенно необоснованную и ошибочную". У европейских стран должно быть право выбирать, присоединяться ли им к "Турецкому потоку", подчеркнула турецкая сторона.

Оба газопровода планируют построить в 2019 году

Газопровод "Северный поток - 2", строительство которого осуществляется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком". Работы планируется завершить в 2019 году.

Проект "Турецкий поток" возник после того, как Еврокомиссия оспорила строительство "Южного потока" - четырех ниток газопровода из Анапы по дну Черного моря в Болгарию и далее в Австрию. Строительство "Турецкого потока", по которому планируется доставлять газ из Анапы на турецкое побережье, "Газпром" начал в мае 2017 года. Ожидается, что проект будет завершен до конца 2019 года.