Затонувший в Черном море прогулочный катер, две пассажирки которого погибли, был перегружен в пять раз

На борту прогулочного катера, опрокинувшегося 5 июля в Черном море у поселка Джубга Краснодарского края, находилось не менее 55 человек при вместимости 12 человек, сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте СК РФ. В результате аварии погибли две женщины 1977-го и 1985 года рождения. Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Катер "Атолл" под управлением жителя Краснодарского края 1963 года рождения, перевернулся вечером в пятницу примерно в ста метрах от берега. 37 человек были доставлены на берег, еще шесть человек, по словам очевидцев, подняли на борт проходящие суда. По данным главы Туапсинского района Анатолия Русина, среди пассажиров было 15 детей, передает ТАСС. Спасенных отвезли в их гостиницы, медицинская помощь никому не понадобилась. Часть из них продолжат отдых после инцидента. Власти готовы оказать помощь семьям погибших, сообщил Русин.

Руководитель компании-изготовителя судна и разработчик его проекта Дмитрий Сребный рассказал, что катер был построен в 2008 году и имел шестилетнюю гарантию, по истечении которой судно подлежало утилизации. Первый владелец продал его восемь лет назад, на нем проводился ремонт, в ходе которого убрали водонепроницаемые переборки и надстроили вторую палубу.

"На судно длиной 10,7 м и шириной 3,7 м можно взять максимум 20 человек, но перегруз в четыре раза - более 40 человек на борту - это критично, перебор", - отметил Сребный. Он добавил, что для строительства второй палубы ширина катера не должна была быть меньше шести метров. Угол устойчивости судна по проекту составлял 86 градусов, за счет строительства второй палубы он уменьшился.

Судостроитель отметил, что даже при таких условиях катер перевернулся не на бок, а на корму. "Надводный борт по корме составлял сантиметров 30, если на него принять трехкратный перегруз, то кормовая часть просядет и станет в уровень с водой, что, я думаю, и получилось: на борт зашла вода, на второй палубе началась паника. В этом случае жадность владельцев глаза [им] закрыла на судоходные качества", - резюмировал Сребный.

Катер затонул, его планируется поднять на поверхность для проведения следственных действий. По данным источник агентства в правоохранительных структурах Краснодарского края, "Атолл" принадлежит ставропольскому индивидуальному предпринимателю Гончарову С. Г. Cудном управлял Валерий Веренчук. Директор муниципального пляжа "Джубга" Андрей Андреев уточнил, что зона проката водной техники, откуда отправлялся перевернувшийся катер, находится в аренде у предпринимателя сроком на 25 лет. Сейчас там все закрыто, сам пляж работает в обычном режиме.

Капитан катера задержан, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи также допрашивают судовладельца и работают с пострадавшими, устанавливается точное количество людей, находившихся на катере.