Российские военные заявили о предотвращении "катастрофы планетарного масштаба"

Похороны погибших в Баренцевом море подводников на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге прошли в закрытом режиме, но многим журналистам удалось побывать на прощании, сделать снимки и услышать траурные речи высокопоставленных военных. По оценке корреспондента Znak.com, проститься с погибшими моряками пришли больше тысячи человек, а Gazeta.SPb пишет, что среди них были "сотни простых петербуржцев".

Входы на кладбище и к могилам, место для которых было выделено рядом с мемориалом погибшим подводникам атомной подводной лодки "Курск", были перекрыты Росгвардией. По всему Серафимовскому кладбищу были рассредоточены военные с автоматами и полицейские с собаками, передает Русская служба ВВС. Периметр вокруг мемориала был оцеплен.

При прощании с подводниками их гробы были открыты. "Лица погибших подводников похожи на высохшие маски. Закрытые глаза, большое количество специального тонального крема и пудры; у некоторых из тел — швы на подбородках", — описывает корреспондент ВВС.

"Сегодня мы провожаем в последний путь экипаж научно-исследовательского глубоководного аппарата, погибшего при выполнении боевой задачи в холодных водах Баренцева моря. 14 погибших, 14 жизней. Ценой своей жизни — спасли жизни своих товарищей, спасли корабль, не допустили катастрофы планетарного масштаба", — приводят "Открытые медиа" слова одного из высокопоставленных военных на церемонии.

Офицер не уточнял, что именно предприняли моряки. "Следуя суровым морским законам, они задраили люк, так могут поступить только настоящие герои", — сказал в свою очередь начальник Главного военно-политического управления Минобороны Андрей Картаполов. Начальник главного управления глубоководных исследований Минобороны Алексей Буриличев отметил, что на подводном аппарате был "лучший экипаж", и "многие из них этот корабль строили и испытывали".

Известно, что подводный аппарат был оснащен ядерной энергетической установкой. Глава Минобороны Сергей Шойгу подтвердил это только через три дня после гибельного пожара на судне, начавшегося в аккумуляторном отсеке. По одной из версий, могла произойти утечка водорода из аккумуляторной батареи, что привело к локальному взрыву и пожару.

Министр обороны сообщил, что ядерная установка полностью работоспособна, экипаж принял все необходимые меры по ее защите. Это позволяет восстановить аппарат в краткие сроки. Шойгу также говорил, что подводники выполняли некие важные исследования по изучению гидросферы Земли. Подробности официально не раскрываются, так как информация о миссии подводников и о характеристиках судна относится к государственной тайне. По данным СМИ, пожар случился на глубоководной атомной станции проекта 10831, которую официально называют АС-31 (вариант — АС-12), а неофициально — "Лошарик", так как состоит из нескольких шарообразных отсеков.

Известно также, что на борту находился некий гражданский представитель промышленности. Его первым вывели из горящего отсека и задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения огня. Помимо него, выжили четыре члена экипажа, которые несли боевую вахту.

Погибшие офицеры посмертно представлены к наградам. Звание Героя России присвоено капитанам 1 ранга Андрею Воскресенскому, Денису Опарину, Константину Сомову и капитану 2 ранга Дмитрию Соловьеву. Орденом Мужества посмертно награждены капитаны 1 ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Константин Иванов и Николай Филин, капитан 2 ранга Александр Авдонин, капитаны 3 ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, а также подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков.

Представитель американского Центра военно-морских исследований в США Майкл Кауфман рассказывал немецкому изданию Der Spiegel, что АС-31 — "очень особенная" подлодка, используемая, в частности, для сбора информации с морского дна, создания там инфраструктуры, например, установки датчиков прослушки и подобных действий.

Зарубежные СМИ в связи с трагедией проводили параллели с катастрофой на АПЛ "Курск", унесшей жизни всех находившихся на борту 118 подводников. Тогда президент России Владимир Путин только спустя пять дней отреагировал на произошедшее, а на вопрос американского журналиста Ларри Кинга, что случилось с подлодкой, ответил с улыбкой: "Она утонула". "Спустя 19 лет российское руководство снова демонстрирует свою неуклюжесть в обращении с информацией о новой катастрофе", — писал Der Spiegel. Информация о трагедии в Баренцевом море поступала в основном от источников СМИ.