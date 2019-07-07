ВИДЕО: Пользователи интернета заподозрили Зеленского в употреблении наркотиков

Странное поведение президента Украины Владимира Зеленского на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде обсуждают в Сети.

На кадрах видео видно, что украинский президент постоянно осматривается, его взгляд блуждает, а выражение лица постоянно меняется, пишет nation-news.ru.

При этом Зеленский пил много воды. Те, кто посмотрел видео, расходятся во мнении, что же происходит с украинским лидером: кто-то убежден, что Зеленский находится под действием сильнодействующим препаратов, некоторые считают, что он просто сильно устал.

Видеозапись, размещенная на платформе YouTube, называется ”Зеленский сыграл Добкина младшего”. Это отсылка к истории с народным депутатом Верховной рады Дмитрием Добкиным. В 2016 году парламентарий неожиданно для всех удалился за колонну в зале парламента и начал вести себя неадекватно. Многие предположили, что причиной этому стало употребление наркотиков.