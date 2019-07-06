Невиданная жара на Аляске: леса горят, птицы гибнут, люди раздеваются

Приполярная Аляска пережила на этой неделе самый жаркий день за всю историю наблюдений - температура в Анкоридже превысила 32ºC. Окрестности крупнейшего города, в котором проживает 40% населения штата, затянуты дымом лесных пожаров, а реки переполнены талой водой.

Предыдущий рекорд не дотягивал и до 30ºC, средняя температура для этого времени года обычно составляет 18ºC, а средняя пиковая - чуть ниже 24ºC.

Началось все еще весной. Необычно теплый май, особенно в заполярной части самого северного американского штата, насторожил метеорологов и экологов. За ним последовал рекордно жаркий июнь, и вот теперь - июльский пик.

Ученые связали с изменением климата массовую гибель птиц - местного вида тупиков, гнездящихся на берегах Берингова моря. В исследовании, опубликованном в конце мая, они пришли к выводу, что птицы погибли из-за недостатка пищи ввиду миграции планктона и рыбы из-за повышения температуры воды.

На этом неприятности не заканчиваются. В июне на Аляске - сезон гроз, и молнии стали причиной нескольких крупных пожаров, в том числе у Лебединого озера неподалеку от Анкориджа. В результате с начала июня с переменной интенсивностью город и окрестности окутывает дым.

Американская метеослужба выпускает предупреждения и советует людям ездить с включенными фарами, ограничить физическую активность, а старикам и больным и вовсе предлагает сидеть дома.

Однако население не слушается и радуется теплу. Старожил Шон Кинг, которого цитирует АР, говорит, что не припомнит такого прекрасного лета. А недавно переехавшие на север удивляются:

"Как и у большинства в Анкоридже, у меня дома нет кондиционера, и это почти невыносимо. Даже мне тяжело, хотя я родом из Лас-Вегаса", - говорит Манни Акуна, перебравшаяся на Аляску из невадской пустыни 9 лет назад.

Ледники ответили на жару агрессивным таянием, и метеорологи предупреждают, что местные реки уже готовы выйти из берегов.

Ученые связывают экстремальные погодные условия с общим изменением климата.

"Вероятность подобных аномалий становится намного выше с потеплением на планете", цитирует Ассошиэйтед пресс метеоролога Рика Томана из Аляскинского университета в Фэрбенксе.

"Температура поверхности океана у всех берегов Аляски превышает норму. Во всем заливе Аляска, в Беринговом море и в свободной от льдов части Чукотского моря вода очень теплая, рекордно теплая. А вот ледяной покров у северного и северо-западного побережья, наоборот, рекордно низкий", - сказал ученый.