Трамп: США могут ввести дополнительные пошлины на китайские товары, "если захотят"

Соединенные Штаты могут ввести дополнительные таможенные пошлины на китайские товары, если американские власти этого захотят. Об этом, как передает ТАСС, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в свое имение в Бедминстере (штат Нью-Джерси). При этом он в очередной раз обвинил Пекин в нарушении условий торговой сделки, которую обе стороны фактически заключили весной.

Соединенные Штаты могут ввести дополнительные таможенные пошлины на китайские товары, если американские власти этого захотят. Об этом, как передает ТАСС, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в свое имение в Бедминстере (штат Нью-Джерси). При этом он в очередной раз обвинил Пекин в нарушении условий торговой сделки, которую обе стороны фактически заключили весной.

"Мы ввели огромные пошлины. Если мы захотим, можем ввести существенно большие. Китай нарушил сделку, мы ведем с ними переговоры. Посмотрим, что произойдет", - отметил президент.

"Они вели с нами переговоры и хотели заключить сделку. У нас была сделка, и они ее нарушили. Они не должны были ее нарушать. Думаю, что в следующий раз они бы не стали", - пояснил глава вашингтонской администрации. Трамп добавил, что Китай "платит миллиарды и миллиарды долларов" в рамках введенных пошлин. По его версии, Пекин "до смерти хочет заключить" с США торговое соглашение.

Напомним, на встрече американского президента и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке 28-29 июня была достигнута договоренность о возобновлении торговых переговоров. Трамп пообещал не вводить новые тарифы на китайские товары стоимостью 300 млрд долларов, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei.

В ответ китайская сторона выражала готовность наращивать объемы закупок американской сельскохозяйственной продукции.

10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму 200 млрд долларов, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство КНР ввело ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США на сумму 60 млрд долларов.