Финская корпорация Neste продает розничный бизнес в России российской компании "Татнефть". Соответствующее соглашение подписано в пятницу, 5 июля. Речь идет о продаже 75 АЗС и терминала в Санкт-Петербурге, говорится в пресс-релизе Neste. По условиям отдельного соглашения, сеть заправок будет работать под брендом Neste до пяти лет после продажи "Татнефти". Цена сделки останется конфиденциальной.

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Продажа российского бизнеса позволит Neste "сосредоточиться на стратегических приоритетах", подчеркнул президент корпорации Питер Ванакер. В их числе он назвал развитие бизнеса в самой Финляндии и странах Балтии, где присутствует более тысячи АЗС Neste.

Сделка с Neste отвечает целям "Транснефти"

Северо-западный регион России, где представлен российский бизнес Neste, является одним из приоритетных для "Татнефти", заявил ее гендиректор Наиль Маганов. По его словам, приобретение сети АЗС и терминала соответствует целям российской компании довести продажу производимого топлива на внутреннем рынке до 50 процентов.

Стороны намерены завершить сделку к концу 2019 года. Она должна получить одобрение Федеральной антимонопольной службы РФ.