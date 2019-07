"Для американцев ничто не является невозможным, – заявил он, перечисляя достижения США и ее граждан в предыдущие годы и упомянув Томаса Эдисона, Александра Белла и других. – Ровно 50 лет назад весь мир наблюдал, как астронавты со стальными нервами высадились на Луне и установили на ней наш великий американский флаг. Я хочу, чтобы вы все знали: мы скоро снова вернемся на Луну, а также в скором времени установим флаг США на Марсе".

Высадки астронавтов США на Луну осуществлялись в рамках космической программы "Аполлон". Она была принята NASA в 1961 году и завершилась в 1975 году. Первая высадка произошла 12 сентября 1961 года во время экспедиции "Аполлон-11": на Луне побывали Нил Армстронг и Базз Олдрин. Именно во время этой экспедиции Армстронг произнес, стоя на поверхности спутника, знаменитую фразу "Маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества".

Всего в рамках программы "Аполлон" американские астронавты были на Луне 6 раз, последний – в 1972 году. Первоначально планировалось ещё минимум три лунные экспедиции, но из-за сокращения бюджета NASA их так и не удалось реализовать. С тех пор NASA отправляла к Луне лишь автоматические исследовательские аппараты без астронавтов.

В марте 2019 года Трамп пообещал в своем твиттере "значительно" увеличить бюджет NASA на $1,6 млрд, также пообещав, что "мы вернемся сначала на Луну, а затем полетим на Марс":

Under my Administration, we are restoring @NASA to greatness and we are going back to the Moon, then Mars. I am updating my budget to include an additional $1.6 billion so that we can return to Space in a BIG WAY!