Как сообщает Геологическая служба, землетрясение, магнитуду которого первоначально оценили на уровне 6,6, было поверхностным – толчки произошли на глубине 8,7 км.

После первого толчка была отмечена серия небольших афтершоков – толчков, следующих после основного удара.

Reaction from @POTUS (who has returned to the @WhiteHouse from his golf club in Sterling, Virginia): https://t.co/eRe0bDBxKK



​Пожарная служба округа Керн опубликовала твит, в котором говорится о «почти двух десятках инцидентов – от оказания медицинской помощи до пожаров в зданиях в районе города Риджкрест и его окрестностях».

#EarthquakeResponse @kerncountyfire resources working nearly 2 dozens incidents ranging from medical assistance to structure fires in and around the city of Ridgecrest, CA. @kerncountyfire Urban Search and Rescue teams en route. #kerncountyfirefighters