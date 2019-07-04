Суд ЕС поддержал Литву в деле о русскоязычном телеканале

Литовская комиссия по радио и телевидению сочла, что русскоязычный телеканал NTV Mir Lithuania распространял дезинформацию и пропагандировал ненависть.

Страны Евросоюза могут ограничивать вещание платных телеканалов, на которых присутствует пропаганда ненависти. С таким заявлением Суд ЕС в Люксембурге выступил в четверг, 4 июля.

Тем самым суд Евросоюза подтвердил решение Литовской комиссии по радио и телевидению, которая в мае 2016 года обязала ретрансляторов на один год перевести русскоязычный телеканал NTV Mir Lithuania в пакет программ, доступных только после внесения дополнительной платы. По мнению литовской стороны, телеканал распространял дезинформацию и пропагандировал враждебность и ненависть в своем эфире.

Холдинг Baltic Media Alliance, который осуществляет вещание телеканала, обратился в административный суд Вильнюса с требованием аннулировать решение комиссии. По мнению истца, оно нарушало директиву Евросоюза об аудиовизуальных медиауслугах. В свою очередь, суд в Вильнюсе попросил Люксембург разъяснить, подпадает ли позиция литовской комиссии под директиву.

Суд ЕС счел, что решение комиссии служит поддержанию общественного порядка. При этом трансляция передачи телеканала, вызвавшей претензии Вильнюса, не будет приостановлена или запрещена. Она будет доступна пользователям, оплатившим соответствующий пакет.