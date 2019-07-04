Подводников отпели в Петербурге рядом с купелью в форме подлодки

Панихида по 14 морякам, погибшим в Баренцевом море при пожаре на секретном подводном аппарате, состоялась в Морском соборе Святителя Николая Чудотворца в Кронштадте. Всего несколько месяцев назад там была установлена купель для святой воды в форме дизельной подлодки 4-го поколения.

В церковной службе участвовали родные и близкие погибших и десятки служащих ВМФ России. Ссылаясь на секретность, многие отказались рассказать корреспондентам Би-би-си о своих сослуживцах и родственниках.

Морской собор в Кронштадте - единственный православный храм, в котором установлена купель в виде макета субмарины.

Как гласит пояснительная табличка, это хранилище святой воды в образе подлодки проекта 677 "Лада". Дизельные субмарины этого класса строятся на Адмиралтейских верфях в Петербурге.

Шойгу признал, что в подводном аппарате есть ядерный реактор

Министр обороны России Сергей Шойгу впервые публично признал, что глубоководный аппарат, в котором 1 июля случилась авария, приведшая к гибели 14 моряков, оснащен ядерным реактором. По его словам, реактор находится в безопасном состоянии.

"Установлена основная причина происшествия - это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение", - сказал министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным утром в четверг 4 июля.

Ядерная установка глубоководного аппарата находится в работоспособном состоянии, добавил Шойгу.

"Ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Плюс к этому, действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии", - заявил министр обороны. По его словам, это позволяет надеяться на "достаточно короткие" сроки восстановления аппарата.

Ранее в сообщениях минобороны не было данных о конструкции подлодки, отмахивался от вопросов на эту тему и Кремль.

При этом остается неизвестным, на каком именно плавательном средстве произошел пожар - в ведомстве не комментируют этот вопрос. Учитывая место аварии, можно предположить, что пожар мог возникнуть на глубоководной атомной станции проекта 10831, которую официально называют АС-31 (вариант - АС-12), а неофициально - "Лошарик".

Шойгу сообщил Путину, что семьям погибших подводников, где есть несовершеннолетние дети, до их совершеннолетия будет выплачиваться пособие, равное заработной плате погибших моряков.

Версии СМИ

В качестве одной из причин трагедии на глубоководном аппарате рассматривается короткое замыкание в одном из распределительных щитов, сообщили источники "Коммерсанта".

По их словам, короткое замыкание вызвало "небольшой взрыв", способный разрушить сам щиток и контузить находящихся рядом специалистов. В результате замыкания, по мнению источника издания, могли загореться оплетка кабелей или трансформаторное масло, а вентиляция разнесла дым по отсекам .

По данным источника, ЧП произошло на подлодке около 21 часа понедельника, когда на смене находилась последняя в сутках смена, а остальные члены экипажа отдыхали.

Ядовитые продукты горения кабелей могут лишить человека сознания буквально за секунды, а портативными дыхательными аппаратами большинство моряков по неизвестным причинам не воспользовались, пишет издание.

Дежурные могли "запоздать" с герметизацией отсека, где произошло замыкание, а отдыхавшие - со включением в портативные дыхательные аппараты. В задымленном помещении такие устройства позволяют продержаться около 20 минут и за это время подключиться к стационарной дыхательной системе, говорят источники газеты.

Выжили только те несколько человек, которые находились на вахте в момент аварии, они же подняли аппарат на поверхность, пишет издание.

"Абсолютно секретно"

За три дня, прошедшие с момента происшествия, данных о конструкции пострадавшего глубоководного аппарата не появлялось.

Теперь же Шойгу, по сути, частично раскрыл конструкцию глубоководного аппарата, на котором произошла трагедия.

Накануне на вопросы СМИ о глубоководной станции пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отвечать не стал, сославшись на "абсолютно секретные данные".

"Послушайте, есть информация, которая относится к категории гостайны. Эта гостайна соблюдается в интересах государства и в интересах государственной безопасности. Поэтому это абсолютно нормальная практика, когда такая информация никак не раскрывается", - говорил Песков.

Законом "О государственной тайне" засекречены данные об исследовательской работе, имеющей важное оборонное значение, а также - о ядерных энергетических установках. При этом данные о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, согласно тому же закону предметом гостайны быть не могут.

В минобороны не упоминали о потенциальной угрозе для граждан в связи с происшествием в Баренцевом море. Данных о том, что авария может негативно повлиять на экологию, также нет. Специалисты из норвежского Центра радиационной и ядерной безопасности заявили, что не зафиксировали аномально высокого уровня радиации в районе бедствия.

Вечером в среду 3 июля минобороны опубликовало список погибших моряков-подводников. Перед публикацией имен в минобороны заявили, что среди погибших семь капитанов первого ранга, двое из которых герои России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.