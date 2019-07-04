Власти заморской территории Великобритании полагают, что танкер Grace 1 вез сырую нефть на нефтеперерабатывающий завод Банияс в Сирии, что является нарушением санкций, введенных ЕС и США.

Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, операцию по задержанию танкера провели портовые и правоохранительные службы Гибралтара. Помощь им оказывали силы королевской морской пехоты. Сообщается, что по запросу властей Гибралтара на место были направлены 20 морских пехотинцев из Британии.

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"Гибралтар остается привержен международному правопорядку, основанному на законах", - заявил Фабиан Пикардо.

По его словам, Гибралтар обратился к Брюсселю для разъяснения санкций, действующих в отношении режима Башара Асада.

Санкции Евросоюза и США, введенные в 2014 году, запрещают поставки нефти и нефтепродуктов режиму президента Башара Асада и закупки у него нефти. В частности, действие санкций распространяется и на компанию, которой принадлежит сирийский НПЗ Банияс.

"Этот нефтеперерабатывающий завод является собственностью юридического лица, попадающего под действие санкций Евросоюза против Сирии", - поясняет Фабиан Пикардо.

В министерстве обороны Великобритании приветствовали решительные действия властей Гибралтара.

Как рассказал источник Би-би-си, операция по задержанию судна была относительно легкой и завершилась довольно быстро - в течение нескольких часов - без каких-либо происшествий.

НПЗ Банияс расположен в сирийском портовом городе Тартус и является дочерним предприятием корпорации по переработке и дистрибуции нефтепродуктов, руководство которой осуществляет министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии.

В ноябре прошлого года министерство финансов США назвало участников схемы, посредством которой Иран поставил миллионы баррелей нефти режиму Башара Асада в Сирии.

По данным минфина США, Тегеран осуществлял поставки нефти в Сирию в обход санкций через российские компании.