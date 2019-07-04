Гибралтар задержал танкер по подозрению в поставках нефти в Сирию

Портовые службы Гибралтара и британские морские пехотинцы в четверг утром задержали нефтяной танкер, следовавший в Сирию, сообщают власти Гибралтара.

Власти заморской территории Великобритании полагают, что танкер Grace 1 вез сырую нефть на нефтеперерабатывающий завод Банияс в Сирии, что является нарушением санкций, введенных ЕС и США.

Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, операцию по задержанию танкера провели портовые и правоохранительные службы Гибралтара. Помощь им оказывали силы королевской морской пехоты. Сообщается, что по запросу властей Гибралтара на место были направлены 20 морских пехотинцев из Британии.

"Гибралтар остается привержен международному правопорядку, основанному на законах", - заявил Фабиан Пикардо.

По его словам, Гибралтар обратился к Брюсселю для разъяснения санкций, действующих в отношении режима Башара Асада.

Санкции Евросоюза и США, введенные в 2014 году, запрещают поставки нефти и нефтепродуктов режиму президента Башара Асада и закупки у него нефти. В частности, действие санкций распространяется и на компанию, которой принадлежит сирийский НПЗ Банияс.

"Этот нефтеперерабатывающий завод является собственностью юридического лица, попадающего под действие санкций Евросоюза против Сирии", - поясняет Фабиан Пикардо.

В министерстве обороны Великобритании приветствовали решительные действия властей Гибралтара.

Как рассказал источник Би-би-си, операция по задержанию судна была относительно легкой и завершилась довольно быстро - в течение нескольких часов - без каких-либо происшествий.

НПЗ Банияс расположен в сирийском портовом городе Тартус и является дочерним предприятием корпорации по переработке и дистрибуции нефтепродуктов, руководство которой осуществляет министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии.

В ноябре прошлого года министерство финансов США назвало участников схемы, посредством которой Иран поставил миллионы баррелей нефти режиму Башара Асада в Сирии.

По данным минфина США, Тегеран осуществлял поставки нефти в Сирию в обход санкций через российские компании.