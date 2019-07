По оценкам экспертов, из одной бочки получается в среднем 150-210 бутылок виски стандартного размера. Таким образом, потребители недополучат около 6 миллионов бутылок самого продаваемого в мире американского кукурузного виски.

Как сообщили представители компании, самая вероятная причина пожара - удар молнии. В результате пожара, который начался в ночь на среду, один из складов выгорел полностью, несмотря на попытки пожарных потушить пламя в течение нескольких часов. Пострадавших нет.

По оценке Bloomberg, если брать среднюю розничную цену за бутылку Jim Beam в 15-35 долларов, то пожар нанес компании ущерб приблизительно в 90-300 миллионов долларов.

Однако, как сообщил в своем официальном заявлении представитель Jim Beam Дэн Коэн, уничтоженный виски был "относительно молодым", поэтому данный инцидент не нанесет ущерба розничным продажам компании и не повлияет на доступность виски Jim Beam для потребителей, передает "Голос Америки".

#BREAKING Jim Beam bourbon warehouse on fire in Kentucky . 45,000 barrels are currently burning #4yourmorning @CBS4Indy pic.twitter.com/TPaLFgJxTq

About 40,000 barrels of bourbon caught fire at a Jim Beam warehouse facility in Kentucky, potentially costing hundreds of millions of dollars in damages pic.twitter.com/3y6Y90tOmA