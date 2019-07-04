В Минске от взрыва салюта пострадали восемь человек, погибла женщина

Во время праздничного салюта в Минске произошло ЧП: слишком низко взорвались несколько залпов салюта. Осколок трубки, из которой вылетает фейерверк, попал в горло 64-летней зрительнице, пишет "Наша ніва".

Медики оказывали ей помощь, но спасти женщину не удалось, она скончалась.

По словам очевидцев, ее реанимировали около 30 минут.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следственный комитет сообщает еще о нескольких пострадавших, однако госпитализация им не понадобилась.

Министерство обороны Беларуси выразило соболезнования семье погибшей и пообещало оказать необходимую помощь.

Пострадали восемь человек

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник заявил БелТА, что пяти пострадавшим помощь оказана на месте, они госпитализированы в ближайшие больницы. Еще трое пациентов с легкими ранениями, в основном стеклом, самостоятельно обратились в приемный покой больниц города.

"На сегодняшний момент в стационаре остаются два человека. Это двое мужчин, 1957 и 1995 годов рождения. У одного из них — ранение щеки, у другого — травма плеча. Оба находятся в состоянии ближе к удовлетворительному. Угрозы для жизни нет. Остальным помощь оказана амбулаторно, и они отпущены домой", — добавил министр.

От салюта в Минске выбило несколько окон

Также в результате ЧП с салютом были выбиты стекла в нескольких зданиях, в том числе в доме по улице Червякова, 4. В доме было как минимум 5 таких окон, пишет Tut.by.

Также пострадал подросток, находившийся напротив здания Калийной компании. Его друг рассказал:

— Смотрели салют за дамбой, на набережной. Взорвался салют, у Егора резко нога болеть стала, он упал от боли. Мы вообще не видели — осколок к нему прилетел, или что-то. Царапина большая, штанину порвало.