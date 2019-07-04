Минобороны РФ опубликовало список погибших подводников

Министерство обороны России опубликовало список фамилий погибших подводников в Баренцевом море. Среди погибших оказались семь капитанов первого ранга, двое из которых – Герои России.

Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович; награжден: орден "Мужества", орден "За военные заслуги", орден "За морские заслуги", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени". Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович; награжден: кавалер трех орденов "Мужества", орден "За военные заслуги". Капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович; награжден: орден "Мужества", медаль "За заслуги перед отечеством 1 степени", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени", медаль "Ушакова". Капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович; награжден: кавалер трех орденов "Мужества", орден "За военные заслуги", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени". Капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич; награжден: орден "Мужества", орден "За военные заслуги", медаль "За заслуги перед отечеством 1 степени", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени", медаль "Ушакова". Капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович; награжден: орден "Мужества", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени", медаль "Ушакова". Капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич; награжден: кавалер трех орденов "Мужества", медаль "За заслуги перед отечеством 1 степени", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени". Капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич; награжден: орден "Мужества", орден "За военные заслуги", медаль "Ушакова". Капитан 2 ранга Данильченко Сергей Петрович; награжден: орден "Мужества", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени". Капитан 2 ранга Соловьев Дмитрий Александрович; награжден: медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени", медаль "За отвагу", медаль "Ушакова". Подполковник м/с Васильев Александр Сергеевич; награжден: медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени", медаль "Суворова". Капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич; награжден: медаль "Ушакова". Капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич; награжден: медаль "За отвагу". Капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич; награжден ведомственными медалями Министерства обороны Российской Федерации.



2 июля стало известно о гибели 14 моряков-подводников российского флота в пожаре на глубоководном аппарате на военной базе в Североморске. Пожар произошел 1 июля, но известно о нем стало только на следующий день. О причинах возгорания не сообщалось. ​

В то же время российские власти не сообщают, на каком именно подводном аппарате произошла авария и какое задание он выполнял. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет раскрывать ни названия корабля, ни сути задания, которое выполняли погибшие моряки, – эта информация абсолютно секретна.

В то же время гендиректор связанной с ВМФ организации "Балтспецфлот" Андрей Шпигель со ссылкой на свои источники рассказал Настоящему Времени, что пожар произошел не на "Лошарике", а на другой подводной лодке. По его словам, глубоководных аппаратов, на которых могли бы находиться 14 человек, не существует.