По данным местных изданий, двоих раненых доставили в травматологическое отделение Центральной больницы Сан-Франциско, их состояние оценивается как стабильное. Еще два человека получили медицинскую помощь на месте происшествия.
4 injured, 1 in critical after shooting at Tanforan Mall RT @pra_teek1: @jezsteezy @UrBoiSean pic.twitter.com/zCLljmzboZ— Randee Deason (@2hip4tv) July 3, 2019
Полиция разыскивает одного, возможно, двоих стрелков, которые успели сбежать из торгового центра до прибытия сотрудников правоохранительных органов. По словам очевидцев, один из стрелявших заскочил в поезд наземного метро, идущего в направлении Окленда.
Телеканал KPIX сообщил, что очевидцы слышали как минимум восемь выстрелов. Двое человек получили ранения на втором этаже молла. Анхелика Кастро, продавец в одном из магазинов в "Танфоран-Молле", рассказала журналистам, что она увидела "толпу, которая бежала" в направлении ее магазина с противоположной стороны торгового центра. По словам Кастро, люди "кричали: “Стрельба, стрельба!” и их лица были искажены от ужаса".