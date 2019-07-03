Главу антинаркотического отдела УВД Москвы отстранили после "дела Голунова"

Главу антинаркотического отдела УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Щирова временно отстранили от должности на фоне "дела Голунова". Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на начальника пресс-службы столичного главка полиции Юрия Титова.

По словам Титова, Щирова отстранили на время проверки. Также известно, что проверку действий сотрудников полиции во время задержания журналиста-расследователя Ивана Голунова проводит служба собственной безопасности МВД.

Журналиста-расследователя Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве, обвинив в распространении наркотиков. Позже его отправили под домашний арест, заявив, что в его рюкзаке и в квартире нашли наркотические вещества. После волны протестов журналиста освободили от ответственности в связи с недоказанностью его вины, а дело в отношении него закрыли.

Ранее Андрей Щиров в интервью Настоящему Времени говорил, что в деле журналиста нет нестыковок – якобы их видят "только гражданские", а профессионалу все очевидно.