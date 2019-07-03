Forbes: причиной гибели моряков в Баренцевом море могла стать неисправная батарея электропитания

Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог произойти из-за проблем с одной из аккумуляторных батарей при подъеме аппарата с глубины. Как сообщает Forbes, в условиях открытого горения и критических перебоев с энергопитанием экипаж сумел обеспечить подъем на поверхность и не допустил повреждения атомной установки аппарата, что позволило избежать более серьезных последствий. Расследование причин трагедии займет около двух недель.

Как отмечает автор статьи, бывший корреспондент газеты "Коммерсант" Иван Сафронов, расследованием причин ЧП занимается специальная комиссия во главе с главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым. Согласно официальным данным, моряки погибли вследствие отравления продуктами горения: военные утверждают, что на аппарате возник пожар, который членам экипажа удалось ликвидировать самостоятельно.

По словам источников, близких к Минобороны, ЧП произошло в ходе получения батиметрической информации в Баренцевом море в интересах ВМФ. По словам двух военных источников, АС-31 должна была выполнить осуществить подводную разведку морского рельефа, а в случае обнаружения там каких-либо технических средств осуществить их подъем для дальнейшего изучения специалистами.

Глубина в районе проведения операции была гораздо меньше, чем заложенная возможность погружения, и причиной ЧП могли стали проблемы с одной из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание глубоководного аппарата. ЧП могло произойти, когда аппарат совершал подъем из глубины к носителю: в условиях открытого горения и критических перебоев с энергопитанием экипаж сумел обеспечить подъем на поверхность и не допустил повреждения атомной установки аппарата, что позволило избежать более серьезных последствий. Именно этим объясняется официальная формулировка Минобороны про "самоотверженные действия команды".

Как ожидается, комиссия во главе с Николаем Евменовым будет проводить расследование на протяжении двух недель: примерно столько времени уйдет на изучение характера повреждений, полученных АС-31, подъем документации и опрос специалистов, готовивших аппарат и его носитель "Оренбург" к походу. Предварительный доклад президенту подготовят в течение ближайших дней: в нем, по некоторой информации, будет содержаться исключительно техническая часть ЧП. Имена виновных в инциденте и степень ответственности должностных лиц будут определены в ходе следственных действий.

Между тем в сообществе "Военный осведомитель" в соцсети "ВКонтакте" опубликовали предположительный список моряков. На фотографии сообщается, что моряки погибли в ходе выполнения служебных задач в полигоне боевой подготовки Северного флота в результате стремительно развившегося сильного пожара на борту. Командование и личный состав "выразили глубочайшие соболезнования родным и близким офицеров".

Из-за плохого качества фотографии сложно прочитать имена в опубликованном снимке, но редакции TJ удалось узнать четырёх моряков, информацию о которых ранее опубликовали СМИ. Среди них - капитан первого ранга и командир подлодки Денис Долонский, который получил звание Героя России в 2012-2013 году за исследование Арктики и Антарктики, капитан первого ранга, испытатель глубоководной военной техники и Герой России Николай Филин, капитан первого ранга Андрей Воскресенский и капитан второго ранга Дмитрий Соловьёв.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часть информации об инциденте с гибелью моряков-подводников является гостайной и не будет обнародована. Он также не стал отвечать на вопрос о том, есть ли на подлодке, где произошел инцидент, атомный реактор, переадресовав его в Министерство обороны РФ.