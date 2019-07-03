В РФ катастрофически убывает население, регионы это сознательно скрывали

Естественная убыль населения РФ за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек, Россия катастрофически теряет население. Об этом во вторник заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа "Западный". Ее слова приводит ТАСС.

"Для нас с вами ключевыми, по сути, являются две национальные цели - это естественный прирост населения и продолжительность жизни <...> Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тыс. человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность", - сказала она.

Вице-премьер пояснила, что многие регионы России сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как ДТП. Однако в какой-то момент занижение стало невозможным, потому что критически стали расти группы прочих заболеваний и "группы заболеваний, от которых не умирают".

После того, как Минздрав и социальный блок правительства стали критиковать проанализированную ситуацию со смертностью, показатели начали расти. Так, в Воронежской области смертность от онкологических заболеваний за 2018 год выросла на 1,2% по сравнению с 2017 годом, а за четыре месяца 2019 года - сразу на 20%. В Ивановской области за четыре месяца 2019 года на 35,9% увеличилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. По словам вице-премьера, в регионах фиксируется и недостаток кадров, и недостаток образования, и федеральные медицинские организации должны принимать активное участие в анализе ситуации.

Согласно данным исследования РИА "Новости", в России в последние годы наблюдается рост численности населения, однако динамику сложно охарактеризовать как устойчивую. В период с 2016-го по 2018 годы россиян стало больше на 236,02 тысячи человек (0,16%). При этом миграционный прирост составил 598,71 тысячи, а естественная убыль - 355,13 тысячи. На начало 2019 года численность населения в России составляла более 146,7 миллиона человек.В целом за последние три года зафиксировано падение рождаемости, опережающее снижение смертности населения, а также сокращение притока мигрантов при росте оттока жителей.

В апреле Татьяна Голикова сообщила, что естественный прирост населения в России в 2018 году отмечен в 21 регионе, в том числе наибольший - в республиках Чечня и Дагестан, Ханты-Мансийском автономном округе и Москве. При этом в 64 регионах страны отмечена естественная убыль населения. Наибольший показатель зафиксирован в Московской области, Саратовской, Тульской, Кемеровской, Воронежской и Нижегородской областях.

Как пояснил "Московскому комсомольцу" доктор экономических наук Сергей Смирнов, население России становится более возрастным, что в свою очередь накладывает отпечаток на общую статистику убыли населения. Ухудшает положение и высокий процент смертности от заболеваний: политика импортозамещения в здравоохранении нужных результатов не приносит, зато правительство продолжает ставить барьеры на пути медицинского оборудования, технологий и препаратов из Европы и США.

А о решении проблемы рождаемости сложно говорить в том числе из-за "демографической ямы": исправить ситуацию можно было бы за счет грамотной миграционной политики и кардинального улучшения уровня жизни россиян. "Сегодня в основной массе он просто постыдный", - подчеркнул эксперт.