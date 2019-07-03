Правительство Германии увеличило выплаты лицам, пережившим Холокост. Сумма выплат на социальное обеспечение будет увеличена в 2020 году на 44 миллиона евро, сообщила во вторник, 2 июля, пресс-служба министерства финансов ФРГ. Таким образом, общая сумма выплат составляет 524 миллиона евро. Это решение подлежит еще утверждению бундестагом.

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Выделенные деньги позволяют Конференции по претензиям (Claims Conference) финансово обеспечивать социальные пособия примерно 132 000 евреев-жертв национал-социализма, живущих по всему миру, и выплачивать им компенсационные пенсии. Около 78 000 из числа этих людей нуждаются в постоянном уходе, еще более 54 000 человек могут быть обеспечены продовольствием и лекарствами, а также возможностью по посещению врачей и участием в программах против социального одиночества.

Переговоры по этому поводу прошли в конце мая 2019 года в Нью-Йорке. Было решено, что указанные пособия могут также выплачиваться тем, кто считается спасателями преследуемых евреев и кого признали "праведниками народов мира". Это звание присваивается Израильским институтом катастрофы и героизма неевреям, спасавшим евреев в годы нацистской оккупации Европы.