Украина отменила приглашение ПАСЕ на парламентские выборы

Украинская правда

Ukrainos Rada Foto: Itar-Tass / Scanpix

Председатель Верховной рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине. Об этом заявил глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев, передает "Европейская правда".

На прошлой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян в ПАСЕ без санкций. После этого комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ до принятия решения Венецианской комиссии относительно полномочий делегатов от Госдумы РФ, избранных с участием жителей Крыма.

Статьи по теме:

Рекомендуем: