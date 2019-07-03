Украина отменила приглашение ПАСЕ на парламентские выборы
Украинская правда
03.июля 2019 07:30
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Ukrainos Rada
Foto: Itar-Tass / Scanpix
Председатель Верховной рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине. Об этом заявил глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев, передает "Европейская правда".
На прошлой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян в ПАСЕ без санкций.
После этого комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ до принятия решения Венецианской комиссии относительно полномочий делегатов от Госдумы РФ, избранных с участием жителей Крыма.