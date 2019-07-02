Лукашенко рассказал, на примере кого будет воспитывать детей

По мнению Александра Лукашенко, победа в Великой Отечественной войне стало символом непокоренности белорусского народа. Об этом говорится в поздравлении главы государства по случаю 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дня Независимости.

Он назвал главный официальный праздник страны объединяющим в стремлении к миру, согласию и сохранению героической летописи Беларуси.

Лукашенко подчеркнул, что война затронула каждую белорусскую семью, принеся горе и нечеловеческие страдания. В то же время, отметил президент, она "пробудила в умах и сердцах каждого чувство национального единства, гражданского долга и готовности защищать Родину".

Глава государства заявил, что "мы всегда будем чтить великий подвиг старших поколений", а также на примере героев "воспитывать своих детей и вместе с ними создавать будущее Беларуси".

В этом году военный парад в честь Дня независимости (официально отмечается в Беларуси 3 июля – в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков) пройдет вечером.

В нем примут участие 25 парадных расчетов (более четырех тысяч человек), боевая техника и авиация.