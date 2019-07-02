Гонконг: протестующие прорвались в здание парламента

Протестующим в Гонконге удалось прорваться внутрь здания законодательного собрания региона, где собирается правительство. Протестующие вооружены арматурой и дорожными знаками.

Демонстранты ворвались в здание "большим потоком", пишет агентство Рейтер. Многие из них несли в руках дорожные знаки и металлические трубы. Внутри они срывают со стен картины, разбивают двери и пишут на стенах послания краской, сообщает агентство.

Один из протестующих внутри заксобрания размахивал старым, колониальным флагом Гонконга, на котором изображен британский "Юнион Джек". Другой принес флаг Великобритании.

Ранее группа протестующих разбила стеклянные двери здания с помощью металлической тележки. В ходе столкновений в начале дня полиция применила перцовый газ и дубинки. Сообщается о пострадавших с обеих сторон.

В здании Законодательного собрания активирован "красный" уровень тревоги - это значит, что всем сотрудникам и посетителям рекомендуется покинуть здание и окрестности.

В центральном зале заксобрания демонстранты нанесли краску на эмблему города

Демонстранты разбили двери здания примерно в обед, но как сообщала газета South China Morning Post, долго не могли открыть тяжелые ворота внутри здания, за которыми их ждала полиция. Участники протеста говорили журналистам, что ожидают насилия.

Полицейские утверждали, что будут применять силу если протестующие попытаются войти в здание. Позже они предупредили, что каждый, кто пройдет через внутренние ворота, будет арестован.

Однако когда ворота открылись, столкновений не произошло: полиция отступила.

К 20:00 по местному времени (час дня по московскому) толпа протестующих разрослась. Они свободно заходят и выходят через разбитые двери.

Акции протеста в Гонконге начались утром в понедельник. Они приурочены к очередной годовщине передачи Гонконга от Великобритании Китаю.

Также демонстранты пытались прорваться на территорию выставочного центра, где проходила ежегодная церемония поднятия флага, однако полиция дала им жесткий отпор.

Как сообщает агентство Франс пресс, по меньшей мере одна женщина получила в ходе этих столкновений травму головы.

Беспорядки продолжают серию протестов против поправок к закону об экстрадиции, которые разрешили бы экстрадицию жителей города в материковый Китай.

Правительство уже согласилось бессрочно отложить рассмотрение законопроекта об экстрадиции, но протесты продолжаются.

Демонстранты требуют окончательно отказаться от принятия противоречивого законопроекта. Другое требование демонстрантов - отставка главы администрации Гонконга Керри Лэм.

Гонконг - бывшая британская колония, с 1997 года находится под управлением Китая. Договоренность с Китаем гарантирует Гонконгу определенный уровень автономии. В день годовщины передачи города и района под китайское управление в Гонконге как правило проводят массовые демонстрации.

Что происходило в понедельник



Власти заявили, что утром демонстранты начали блокировать подъезды к городскому выставочному центру, где проходила ежегодная церемония поднятия флага.

За полчаса до начала церемонии возле выставочного центра произошли столкновения между протестующими и полицейскими.

Полиция применила перцовый газ, пытаясь разогнать толпу.

Служба правопорядка также заявила, что протестующие использовали против полиции "неизвестную жидкость," 13 полицейских были доставлены в больницу. У некоторых из них наблюдались проблемы с дыханием.

После полудня по местному времени часть протестующих направилась к зданию Законодательного собрания Гонконга, в котором заседает правительство.

Маленькая группа использовала металлическую тележку, чтобы пробить стеклянные двери здания.

Однако толпа не смогла проникнуть в здание, которое удерживала полиция.

Часть депутатов от демократической оппозиции призвала протестующих отказаться от штурма парламента.

Полиция также призвала демонстрантов прекратить насилие, однако протестующие пошли на прорыв.

Чего хотят протестующие



Специальный административный район Гонконг является частью Китая в рамках принципа "одна страна - две системы”.

Это гарантирует Гонконгу юридическую независимость, собственное законодательство и отдельную от материкового Китая экономическую систему.

Волна протестов, начавшаяся в июне, была вызвана поправками к закону экстрадиции, которые позволили бы выдачу жителей Гонконга даже в те страны, с которыми у территории нет об этом договора, в том числе в Тайвань, Макао и материковую часть Китая.

Оппозиция считает, что закон может быть использован против живущих в Гонконге диссидентов и политических оппонентов китайских властей.

Собственные акции провели и пропекинские активисты в Гонконге. В воскресенье они вышли на улицу, чтобы выразить поддержку полиции.

Выступая сегодня на церемонии поднятия флага, глава Гонконга Керри Лэм сказала, что впредь будет более внимательно прислушиваться к обществу.

"Я учту этот урок и добьюсь того, что работа правительства будет ближе к стремлениям, чувствам и мнениям общества", - сказал Лэм.

Лэм появилась на публике впервые с 18 июня, когда она публично извинилась за свою позицию по закону об экстрадиции.