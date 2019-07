Пожав руку Ким Чен Ыну в пограничной деревне Пханмунджом, Трамп пересек военную демаркационную линию, разделяющую Северную и Южную Корею. После этого Ким Чен Ын и Трамп пересекли границу вновь и оказались в Южной Корее.

"Рад новой встрече с вами, – сказал Ким Чен Ын Трампу. – Никогда не думал, что увижу вас в этом месте".

"Возможность пересечь границу была большой честью", – сказал Трамп, пригласивший северокорейского лидера посетить США для очередной встречи.

В субботу Трамп заявил, что встреча продлится лишь две минуты. Однако закрытые переговоры Трампа и Ким Чен Ына продолжались около 50 минут, превратившись в импровизированный саммит.

После встречи Трамп объявил, что он и лидер КНДР договорились сформировать команды для продолжения переговоров на рабочем уровне.

"Они встретятся в ближайшие несколько недель и начнут процесс, и мы посмотрим, что будет дальше, – сказал Трамп. – Темпы не являются нашей целью. Мы хотим действительно всеобъемлющего, хорошего соглашения".

Позднее в "Твиттере" Трамп охарактеризовал встречу с Ким Чен Ыном как "прекрасную", заявив, что для него стало "большой честью" стоять на "земле Северной Кореи".

Leaving South Korea after a wonderful meeting with Chairman Kim Jong Un. Stood on the soil of North Korea, an important statement for all, and a great honor!