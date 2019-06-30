Путин прилетел в Иркутскую область, где объявлен режим ЧС из-за паводков

Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с наводнением. Об этом сообщает "Интерфакс".

Путин прилетел в регион по пути из Японии, где завершился саммит G20. Ожидается, что президент проведет совещание с властями Иркутской области и руководителями федеральных ведомств в аэропорту Братска.

Паводки в Иркутской области начались 25 июня из-за сильных дождей. Сейчас в регионе затоплены четыре тысячи домов. Из-за наводнения уже погибли пять человек, более 350 пострадали.

По итогам совещания президента с губернатором Иркутской области из бюджета РФ были выделены 662 миллиона рублей на выплаты компенсаций пострадавшим от паводка. Еще 318 миллионов рублей выделили из областного бюджета, рассказал глава региона Сергей Левченко. Выплаты уже начались, в утвержденных списках пострадавших значатся 3,6 тысячи человек.

В результате паводков погибли пять человек, в том числе по меньшей мере один ребенок. Пострадавшими числятся более 350 человек, 97 из них были госпитализированы. Власти выделили на компенсации жертвам наводнения почти миллиард рублей. Семьям погибших заплатят по миллиону, пострадавшие получат от 200 до 400 тысяч рублей, компенсация за утраченное имущество составит от 50 до 100 тысяч рублей.

В городе Тулун вышедшая из берегов река Ия прорвала дамбу. Было затоплено 887 домов, в которых живет около 1700 человек (всего в городе 41 тысяча жителей). Началась эвакуация населения. Сейчас уровень воды в реке превышает 13 метров при критической отметке в семь метров. В Тулуне начали дорожать продукты: по сообщениям жителей, цена на хлеб выросла до 100 рублей. Глава правительства Иркутской области Руслан Болотов потребовал держать под контролем цены в пострадавших от паводка районах.

Как поднимается уровень воды. Фото: подписчик «МБХ медиа» pic.twitter.com/DylQVkzvAM — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 28 июня 2019 г.







В МЧС ожидают, что в ближайшие дни ситуация с паводками ухудшится. "Критические уровни воды поднимаются, и прогнозы — сутки-двое будет продолжаться. Поэтому и авиация, и наземная группировка сосредоточиваются в районе Братска, и мы сделаем все, чтобы как можно меньше горе людское там было2, — заявил заместитель министра МЧС Александр Чуприян. Ликвидацией последствий наводнения в Иркутской области занимаются почти 600 сотрудников МЧС. О ситуации докладывают президенту России Владимиру Путину.