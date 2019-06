Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 30 июня, встретился с руководителем КНДР Ким Чен Ыном на демаркационной линии в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. Лидеры двух государств пожали друг другу руки и поприветствовали друг друга. В ходе встречи, уже третьей между ними, Трамп первым из действующих президентов США ступил на территорию Северной Кореи.

О возможности новой встречи с Ким Чен Ыном Дональд Трамп сообщил только накануне в ходе саммита стран "большой двадцатки" в Осаке. Перед встречей он вместе с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином осмотрел наблюдательный пост на северной окраине южнокорейского сектора демилитаризованной зоны. Американские и южнокорейские телеканалы передали кадры, на которых видно, как Трамп и Мун осматривают границу и слушают пояснения военных.

Трамп также встретился с американскими и южнокорейскими солдатами, несущими службу в демилитаризованной зоне, и заверил их в своей поддержке. "Мы с вами до конца", - подчеркнул он.

US President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un have shaken hands at the demilitarized zone (DMZ), before both leaders stepped into North Korea https://t.co/nQM59lEuEv pic.twitter.com/n7Z6V8mNIU