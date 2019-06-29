Табор уходит из Чемодановки. Вернется ли он?

Буквально за одну ночь из села Чемодановка после массовой драки с местными жителями исчезла почти тысяча цыган. Корреспондент Би-би-си отправился в Пензенскую область, чтобы узнать, куда они делись, что с ними случилось и вернутся ли они обратно в свои дома.

Цыганская часть Чемодановки и окрестностей безлюдна, несколько улиц в соседнем поселке Лопатки вымерли вообще целиком, дома пустуют. Первое время атмосфера здесь напоминала фильм ужасов - тишину то и дело нарушал рев домашних животных, оставшихся после бегства хозяев без прокорма.

Лишь спустя несколько дней благодаря вмешательству волонтеров сельские власти и полиция переписали всю скотину и вывезли ее на постой, рассказывает Би-би-си волонтер Юлия Аленкина. Она дежурит на въезде в село почти каждый день - привозит животным воду и корм. Сейчас единственные жители этой части Лопаток - кошки с котятами и собаки.

В Чемодановке и по прошествии недели после массовой драки в некоторых домах, спешно покинутых жителями, оставались животные. Соседям заходить на участки цыган и кормить их скотину настрого запретили сотрудники полиции. Корреспонденты Би-би-си заметили пару поросят в одном домов по Заречной улице.

- Это че тут такое? Парни, давайте одного вам, одного мне! - подходит с предложением к корреспондентам Би-би-си местный житель, представляясь кратко - "Серым". Но получает отказ.

- А что! Шашлык сделаем! У меня все (для приготовления шашлыка - прим. Би-би-си) есть! Ты русский, ты русский! Парни, пацана убили! Надо что-то делать! - не унимается Серый.

На заборе, за которым тоскливо хрюкают два средних размеров хряка, кто-то краской оставил послание: "Бандиты. Убийцы. Убирайтесь вон".

***

Чемодановка - небольшое село почти на семь с лишним тысяч жителей в 15 километрах от Пензы. Исторически здесь жили русские, мордвины, украинцы, татары. Во второй половине прошлого века начали появляться и цыгане. До недавнего времени их было около 900 человек, часть из них жила в самой Чемодановке, часть - в соседней деревне Лопатки. Они построили дома, разводили скотину, некоторые дети ходили в школу, правда, большинство ее не заканчивали.

Хотя село находится недалеко от областного центра, благоустроенным его назвать трудно. Дорог с твердым покрытием в селе немного, на поселок всего одна школа, в которой не хватает мест, в большей части поселка нет уличного освещения, не во всех частях поселка проведен водопровод. До ближайшего полицейского участка около тридцати километров.

Вечером 13 июня несколько десятков жителей Чемодановки пришли к дому одной из цыганских семей на улице Кузнецова. Жители села пересказывали друг другу в подробностях слух: якобы двое цыганских подростков купались в пруду голыми и домогались до девушек и заступившейся за них женщины.

Выяснение отношение переросло в массовую драку, в которой в итоге приняли участие несколько десятков человек. Погиб один из жителей Чемодановки, еще несколько человек получили тяжелые травмы. Кто именно стал зачинщиком драки - неизвестно: каждая из сторон винит другую в начале конфликта.

На следующий день сотни жителей села вышли на народный сход с требованием наказать виновных и перекрыли федеральную трассу М-5 "Урал". Сюжеты о происшествии показали по федеральным телеканалам, расследование дела было передано в Москву.

Спустя два дня глава сельсовета Сергей Фадеев заявил, что всех цыган принудительно вывезли из Чемодановки и соседнего села Лопатки на предоставленных автобусах в Волгоградскую область - якобы там их согласилась принять местная диаспора. Те семьи, которые пытались покинуть Пензенскую область самостоятельно, "пришлось ловить уже на границе области", уточнил Фадеев.

Позднее глава Бессоновского района, куда входят Чемодановка и Лопатки, Вячеслав Фомичев, а затем и глава области Иван Белозерцев опровергали принудительный вывоз цыган, уверяя, что они уехали добровольно.

Однако ни в Чемодановке, ни в Лопатках с тех пор цыган нет.

"Иисус, Иисус, спаси!"

Сейчас селяне предпочитают не поддерживать контакт даже с теми представителями цыганской общины, кого они знали лично. Наталья, жительница Заречной улицы, говорит, что постояльцы, которым она сдавала жилье в последний год, отключили телефоны и не выходят на связь.

"Утром уже их не было. А куда, как и на чем они уехали - не знаю", - говорит житель Чемодановки Юрий Васильевич. В той самой драке пострадал его сын - сейчас он лежит в больнице.

"Видел, как они рано утром в чем мать родила выскочили из дома, человек 17 их собралось. Ни узелка, ничего с собой. Бегом-бегом, сели в две машины и рванули за околицу", - вспоминает военный пенсионер Евгений Петрович, живший по соседству с большой цыганской семьей.

Покидать свои дома цыганам действительно пришлось очень быстро, рассказывает Би-би-си пастор-евангелист Сергей Киреев. Он помогал семьям цыган, входящих в общину евангелистов, эвакуироваться из Чемодановки и ее окрестностей.

По его словам, эвакуация заняла несколько часов: с 5 до 10 утра. Из 50 цыган, состоящих в евангелистской общине, он лично на своем автомобиле перевез в Ульяновскую область к родственникам 11 человек. Всего в Ульяновск уехали около 20 человек.

"Мы их везли - они видят ДПС и сразу молятся - Иисус, Иисус, спаси, отец, помоги. У них просто панические атаки. Вы не представляете, насколько они напуганы. Они боятся свое местоположение выдавать. Напуганы цыгане не только в Чемодановке, но и в Кузнецке, в Городище, в Ульяновске, в Волгограде. Они понимают, что волна, которая началась в Пензе, она может просто прийти откуда не возьмись", - говорит Сергей.

Несколько жителей Чемодановки, волонтеров, а также местный чиновник рассказали русской службы Би-би-си, что часть цыган из Чемодановки и Лопаток поехали в Пензу.

Выйти на тех, кто находится в Пензе, Би-би-си помог один из местных чиновников, попросивший об анонимности, так как опасается за свою безопасность.

Житель Чемодановки цыган Николай ответил на звонок корреспондента Би-би-си и подтвердил, что часть цыган перебралась в Пензу. Он добавил, что на представителей общины выходили сотрудники ФСБ, которые рекомендовали не делать никаких заявлений.

Николай изъявил готовность встретиться, чтобы дать интервью, и указал в качестве места одну из улиц на севере Пензы.

Правда, когда корреспонденты Би-би-си приехали в указанное место, Николай попросил отложить интервью, поскольку один из представителей общины "поехал поговорить с ФСБ".

Через несколько часов он вновь вышел на связь и сообщил, что он и его знакомые цыгане хотят дать интервью одному из местных телеканалов.

"Петр, мы не хотим, чтобы это выходило на международный уровень. В общем, встреча не состоится", - сказал он и повесил трубку

Городище

Городище - небольшой город в 30 километрах от Чемодановки. Туда к родственникам поехали несколько цыганских семей из Чемодановки. Но местная цыганская община попросила их уехать и оттуда, так как опасалась, что у них возникнут проблемы из-за гостей из скандальной Чемодановки, рассказал Би-би-си один из местных жителей.

В Городище цыгане тоже живут уже многие десятилетия.

Местный барон (старший в общине) по имени Майор Горбатов показывает корреспондентам Би-би-си семейную реликвию, православную икону, а в его доме по случаю визита журналистов собрались около десяти мужчин. За стол с ним сел его родной брат, молодежь встала за спиной.

"Мы живем здесь 30 лет. Соболезнуем, что такой конфликт произошел. Но не надо фашизма, не надо расизма! Нет плохой нации, есть плохие люди. В каждой нации. Кто сделал неправильно, его нужно за это наказать. Но это должно делать государство, полиция", - сразу обозначает свою позицию Горбатов.

По его словам, за последние 10 лет было несколько случаев, когда убивали представителей общины. Но как сейчас, так и тогда, цыгане не выходили на митинги, не перекрывали трассу, а надеялись на правосудие со стороны государства.

"За что другие должны быть наказаны? Только за национальность? Мы все россияне, мы все живем дружно. Зачем всех мазать черной краской? Почему в интернете такое пишут? Они деньги зарабатывают? Хотят национальную междоусобицу? Как на Украине? Зачем нам это надо? Мы хотим спокойно жить", - эмоционально реагирует барон.

По его мнению, пока уехавшие из Чемодановки цыгане боятся за свои семьи, а потому возвращаться не спешат.

Собравшиеся хором жалуются на предвзятое отношение к цыганам в школах, в больницах, где на них "смотрят косо и называют чертями". Хотя и признают, что с администрацией их родного Городища отношения у них хорошие.

Еще несколько лет назад Горбатов возглавлял "уличный комитет" (отвечал за соблюдение порядка цыганами на улицах города, брал на себя урегулирование конфликтных ситуаций) и был помощником местного депутата от "Единой России". А теперь и сам подумывает о том, чтобы пойти на местные выборы.

"Харакири сделают"

Улицы Чемодановки и спустя две недели все еще пустынны. Жители села предпочитают поменьше выходить из дома и не разговаривать с незнакомцами. Особенно неохотно они общаются с журналистами, мотивируя тем, что опасаются мести со стороны цыганской общины.

"Ничего вам говорить не буду. А муж мой - тем более. Мы уже устали, не хотим разговаривать. К тому же у нас сейчас идет общение со следственным комитетом", - реагирует супруга одного из участников драки. Ее муж Андрей получил несколько переломов и травму челюсти.

В основном жители пересказывают друг другу и журналистам один и тот же слух: после драки вооруженные топорами цыгане якобы бегали по всей Чемодановке в поисках жертвы. И хотя точно никто ничего не видел, жители до сих пор напуганы.

"У нас дети по домам все сидят, за мороженым даже не идут. Мы за всю неделю пять коробок мороженого не можем продать. Все или дома, или в деревню уехали, - с грустью рассказывает Лида, продавщица местного магазина, жалующаяся на отсутствие покупателей.

"Я на следующий день спала в штанах. Потому что боюсь. Меня аж всю трясет! Ружье даже зарядила. И мужика своего предупредила: никакой информации! Тем более по телефону. Тебя кто-нибудь прослушает и потом харакири сделают. Они ж цыгане, у них один за всех и все за одного! Он сразу же стер телефон соседа - Петьки-цыгана", - говорит Лида.

Прописка в Чемодановке

В последние десятилетия Чемодановка опустевала: старики умирали, а молодежь переезжала в город. Остались свободные дома, которые и покупали цыгане.

Местные жители считают, что многие цыгане жили в Чемодановке без прописки. После конфликта и бегства цыган, власти пообещали проверить все ли проживают в селе на законных основаниях и платят налоги.

Корреспонденты Би-би-си стали свидетелями того, как в Чемодановке сотрудники Росреестра проводили замеры домов и территорий, оставленных цыганами.

Прибывшие сотрудники Росреестра вместе с измерительными приборами в сопровождении полиции проводили работы на территории нескольких домов.

У сотрудников в руках была бумага с длинным списком адресов для проверки. Однако сообщить журналистам, сколько всего домов должны быть проверены, они отказались.

Сколько представителей цыган проживали на законных основаниях, а сколько - на незаконных, не знают даже в руководстве области.

"Пока такими данными не обладаю", - ответил на вопрос корреспондента Би-би-си глава региона Иван Белозерцев.

"Левые блогеры"

Корреспондент Би-би-си случайно сталкивается с губернатором в здании сельсовета. В маленьком зале сельской администрации Чемодановки, где в том числе проводят регистрацию браков, нет свободных мест. Люди стоят даже в проходе. Перед ними на фоне золотистого цвета больших обручальных колец за столом сидит губернатор области Иван Белозерцев.

Он искренне уверен, что весь этот конфликт - результат спланированной провокации.

На следующий день после драки губернатор обвинил США и Запад в попытке дестабилизировать ситуацию в Чемодановке. По его словам, "они [власти США] загоняют огромные деньги для подготовки людей". Белозерцев тогда призвал применять недавно одобренный Госдумой закон о противодействии фейковым новостям, чтобы "не позволить использовать трагедию для разыгрывания национальной карты".

"Здесь нет блогеров левых, которые все переворачивают? Кто-то знает?" - Белозерцев вкрадчиво вглядывается в лица собравшихся.

В зале раздается смех.

"Все свои!" - откликается кто-то из присутствующих.

"Сейчас что только не вбрасывают! Зачем дестабилизируют ситуацию? Людям нужно, чтобы обстановка нормализовалась. Я прошу вас лично, чтобы слухи не распространяли", - обращается Белозерцев к жителям.

Он обещает, что обеспечит жителям безопасность и анонсирует масштабную проверку прав собственности. Если проверка выявит, что кто-то из цыганской общины строил дома без разрешения, то после решения суда дом будет снесен, а земля выставлена на торги.

Губернатор подчеркивает, что отъезд цыган - их самостоятельное решение, к которому, по его словам, их никто не принуждал. Губернатор говорит, что инцидент встревожил цыган и в других населенных пунктах, но они решили остаться:

"В Городищенском районе люди думали: ехать - не ехать. Решили переждать. Мне глава района звонил, докладывал. Они (цыгане - прим. Би-би-си) все разные" - пытается объяснить он жителям села.

"Да все они одинаковые и все связаны! И напали они вместе, у них договоренность была, чтоб поставить село на колени!" - не выдерживает одна из жительниц Чемодановки.

"Одну секунду, я сказал, что все будет по закону. Если не имеют право проживать - не будут жить, если имеют - значит будут жить. Но по закону!" - настаивает глава.

"Они не соблюдают (законы), не работают, женятся в 13 лет!" - не унимается женщина.

"У нас нет закона о тунеядстве. Но я дал поручения и военкомату - 18 лет исполняется, нет законных оснований для отсрочки - иди в армию! В школу не ходят - значит, будут с каждым случаем разбираться, почему не ходит! И так будет!" - оправдывается Белозерцев.

"Прям смешно! Так не будет!" - разочарованно реагирует на слова одна из пенсионерок.

"Они не вернутся"

Пенсионерка Людмила Ивановна плачет на могиле убитого в драке Владимира Грушина. По ее словам, вместе с ним работал ее сын.

"Они рожают и рожают! Это для чего Путин цыганам облегчение такое делает? Они не работают, наркотиками торгуют и всем на свете! Цыгане - это жулики и мстительные люди! Это наша сельская администрация за деньги прописывала их. Я лично против, чтобы они возвращались. Не хочу, чтобы мое село превращалось в цыганское. Их надо выселить всех в степь", - причитает женщина

Некоторые сельчане даже готовы физически препятствовать возвращению цыганской общины в свои дома.

Пока сотрудники полиции проверяют журналистские удостоверения у корреспондентов Би-би-си, рядом останавливается легковушка одного из местных жителей. Опускается окно:

"Полковник! А что, говорят, цыгане вернуться хотят? Имей в виду, мы тогда соберемся и будем на въезде встречать! Они здесь нам не нужны!" - возмущенно кричит молодой человек и быстро дает по газам.

Другие настроены менее радикально. Но сомневаются, что после случившегося цыганам дадут жить спокойно.

Юрий Васильевич, отец одного из пострадавших в драке мужчин, говорит, что относился к цыганам нормально и до этого никаких конфликтов не было. Считает, что спровоцировали драку не те, кто жил в селе давно, а те, кто переехал совсем недавно. Как жить теперь с соседями, он не представляет.

"Если они вернутся, как вы это себе представляете? Доверия такого уже не будет. Раньше цыган ходил вот с этого дома, Егор. А сейчас как к нему относиться? Сами понимаете.. Ну а так, да, две стороны, две правды. Они нас обвиняют, мы их", - говорит Юрий Васильевич.

Чтобы глобально решить проблему взаимоотношения между цыганами и русскими, нужно, чтобы власть от президента до сельсовета дала сигнал, что к цыганам нужно относиться нормально. Тогда и простые люди поменяют свое отношение, уверены цыгане в Городище.

"Мы 9 мая выходим на парад отдать дань памяти фронтовикам, которые погибли за нас. Они говорят - почему выходите? По их мнению, мы рядом не можем стоять даже, - наперебой рассказывают участники встречи в Городище. - Так же на день России выходим, на выборах так же. Сколько выборов - мы все за Путина голосовали. Подходят выборы - звоним друг другу и говорим: голосуй за Путина. Он нравится нам, человек мудрый, прямой. Он терпит много, но не допускает конфликтов".