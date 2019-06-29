Элтон Джон обратился к Путину и обвинил его в лицемерии из-за слов об ЛГБТ

Британский музыкант Элтон Джон прокомментировал в своем инстаграме слова президента Владимира Путина о том, что в России «не имеют ничего против людей нетрадиционной сексуальной ориентации». Певец обвинил его в двуличии и напомнил о исключении нескольких сцен из российской версии фильма «Рокетмен».

Oн написал, что был очень расстроен тем, что сказал Путин в интервью Financial Times. «Я вижу двуличие в ваших словах, когда вы говорите, что хотите, чтобы ЛГБТ "были счастливы" и что "у нас нет проблем с этим". Тем не менее российские дистрибьюторы подвергли жесткой цензуре мой фильм, удалив все упоминания о моем обретении истинного счастья в 25-летних отношениях с Дэвидом и воспитании двух прекрасных сыновей. Мне кажется, что это лицемерие», — заявил он.

Музыкант заявил, что благодарен тому, что политика его страны позволяет ему жить в счастливом браке со своим супругом.

Что еще известно:

Ранее Путин в интервью Financial Times заявил, что на Западе россиян представляют как гомофобов, но это не так. «Пусть живут так, как считают нужным. Но некоторые вещи для нас кажутся избыточными. Что касается детей, напридумывали, я не знаю, там пять полов уже или шесть полов. Нельзя за этим забывать и культуру, и традиции, и традиционные устои семей, которыми живут миллионы людей коренного населения», — сказал Путин.

Президент также заявил, что либеральная идея «себя изжила» и вступила в противоречие «с интересами подавляющего большинства населения».

Прокат Рокетмена в России:

30 мая в Москве прошел предпремьерный показ фильма «Рокетмен». После журналисты «Дождя» сообщили, что из него вырезали эпизоды с гей-сексом, мужскими поцелуями и наркотиками. Компания «Централ Партнершип» пояснила, что это сделано для соблюдения российских законов. В Минкульте сообщили, что это полностью решение прокатчика.