Ровно 50 лет назад началась ЛГБТ-революция

События, произошедшие 50 лет назад в Нью-Йорке, стали точкой отсчета: после них во многих странах зародилось движение в защиту прав ЛГБТ. Что такое Стоунволл?

Рано утром 28 июня 1969 года полицейские устроили облаву на гей-бар "Стоунволл-инн" в Нью-Йорке. Это заведение на улице Кристофер-стрит было местом встречи геев, лесбиянок, транссексуалов и драг-квин. Здесь можно было купить алкоголь и свободно танцевать друг с другом.

В те времена любая сексуальная ориентация, кроме гетеро, считалась в США психическим расстройством. Того, кто оказывался под подозрением, могли задержать, а в нескольких штатах — поместить в психиатрическую больницу на всю жизнь. Составлялись списки гомосексуалов. Им отказывали в приеме на работу, их запрещали обслуживать в барах, продавать им алкоголь.

Поэтому заведения, находившиеся в гей-кварталах, были подпольными и принадлежали мафии, которой удавалось отделаться взятками полицейским. Удавалось, но не всегда.

Рейды, вроде того, что полиция устроила 28 июня в "Стоунволл-инн", были рутиной. Но на сей раз посетители бара, привыкшие к притеснениям, терпеть не стали: отказались предъявить свои удостоверения личности и устроили бунт, который перерос в многодневные массовые беспорядки.

Cтоунволлские протесты стали отправной точкой для становления современного движения за соблюдение прав ЛГБТ. Спустя несколько месяцев после них ЛГБТ-активисты основали первые организации, открыто отстаивавшие права геев и лесбиянок. А в годовщину бунта в "Стоунволл-инн", направленного против государственного произвола и полицейского террора, в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других городах США прошел "День освобождения Кристофер-стрит". Фактически он и стал первым в истории прайдом. Позже подобные марши стали проводить в других городах и странах.

На самом деле "гомофильные" группы существовали и до событий в "Стоунволл-инн". Но протесты на Кристофер-стрит придали решительности борьбе за права ЛГБТ, отмечает Карина Клугбауэр из Музея гомосексуальности в Берлине. "ЛГБТ-сообществу больше не нужно было бороться за признание своего стиля жизни, они начали им гордится. И то, что каминг-аут сегодня считается чем-то нормальным (в частности, на Западе — Ред.), это благодаря "Стоунволл-инн", — говорит куратор берлинской выставки "Любовь с первой борьбы".

Группы, отстаивающие права ЛГБТ, появлялись в Великобритании, Финляндии, Исландии, Германии. "Это происходило параллельно с событиями на Кристофер-стрит", — подчеркивает Карина Клугбауэр. И если политический контекст был одинаковым, то в становлении ЛГБТ-движения в Германии решающую роль сыграл не бунт, а фильм "Не гомосексуал извращен, а ситуация, в которой он живет", показанный на Берлинале в 1971 году.

Положение геев и лесбиянок в немецком обществе изменилось. Сегодня ЛГБТ-сообщество волнуют несколько другие темы: например, проблема расизма, расширение прав транс-людей, более широкое понимание гендерных ролей. Но замечания некоторых политиков и представителей церкви не дают повода останавливаться на достигнутом.

А потому о своих правах секс-меньшинства каждый год напоминают на гей-парадах.