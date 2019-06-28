Мэй потребовала от Путина прекратить дестабилизирующую деятельность

Премьер-министр Британии Тереза Мэй и президент России Владимир Путин провели встречу на полях саммита "Большой двадцатки" в японской Осаке. Эта встреча стала первой после нападения на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери.

В ходе встречи Мэй сказала Путину, что "нормализации двусторонних отношений быть не может, пока Россия не прекратит свою безответственную и дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и ее союзникам", заявили в офисе британского премьер-министра.

В частности, Мэй коснулась отравления Скрипалей. "Она ясно дала понять, что Соединенное Королевство обладает неопровержимыми доказательствами того, что за этим нападением стояла Россия, - [доказательствами,] полученными путем тщательного расследования и сотрудничества с нашими союзниками", - отмечается в заявлении Даунинг-стрит.

Премьер-министр заявила на встрече, что такое поведение никогда не должно повториться и что Великобритания хотела бы, чтобы двое обвиняемых в покушении на Скрипалей предстали перед судом.

Мэй также подчеркнула, что Британия "продолжит защищать демократию, права человека и равенство для всех групп, включая ЛГБТ", добавили в пресс-службе премьера.

Встреча проходила в формате "один-на-один" только в присутствии переводчиков, Мэй поставила вопрос о деле Скрипалей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, британский премьер "получила необходимые ответы со стороны российского президента".

"Состоялся обмен мнениями по Украине, Сирии и Ирану", - добавил Песков.

О планах поставить на встрече с Путиным вопрос об отравлении в Солсбери Мэй заявила незадолго до встречи с российским президентом.

"Россия не выдает своих граждан, но на этих двух человек выдан европейский ордер на арест, и если они выедут за пределы России, мы приложим все усилия для того, чтобы они предстали перед судом", - заявила Мэй.

"Россия должна признать свои действия, прекратить действовать подобным образом и прекратить другую дестабилизирующую деятельность по всему миру - включая, например, использование дезинформации и кибератаки", - добавила премьер-министр Великобритании.

Впервые за три года



Встреча Мэй и Путина на полях саммита "Большой двадцатки" в Японии стала первой за последние три года. Их последние полноформатные переговоры состоялись 4 сентября 2016 года в Китае - также на саммите G20.

Беседуя с журналистами на пути в Японию, Мэй сказала, что еще не время для оттепели.

"Мы были бы открыты для других отношений с Россией, но если это сложится, то России необходимо прекратить свою деятельность, которая подрывает международные договоры и подрывает нашу коллективную безопасность", - сказала она.

Путин о Солсбери



Российский президент накануне высказался на эту тему в большом интервью газете Financial Times.

"Вообще, предательство - самое большое преступление, которое может быть на земле, и предатели должны быть наказаны", - сказал Путин.

"Я не говорю, что нужно наказывать таким образом, как имело место в Солсбери, - совсем нет. Но предатели должны быть наказаны", - продолжил он.

"Этот господин, Скрипаль, и так был наказан. Он же был арестован, получил срок, отсидел. Он был уже наказан. Он в принципе не представлял никакого интереса. Какой интерес‑то он представлял? Его наказали: он был задержан, арестован, осужден и отсидел в тюрьме пять лет. Потом его отпустили просто - и все", - сказал Путин, снова назвав предательство "самым мерзким преступлением", которое можно себе представить.

Кроме того, Путин заявил, что "возня вокруг шпионов", по его мнению, "не стоит серьезных межгосударственных отношений", поскольку британские бизнесмены "хотят с нами работать, работают и намерены работать в дальнейшем. И мы всячески поддерживаем такое намерение".

"Мне кажется, что и Россия, и Великобритания заинтересованы в полноформатном восстановлении наших отношений. Во всяком случае, я рассчитываю на то, что хотя бы какие‑то первые шаги будут сделаны", - резюмировал Путин.

Дело Скрипалей



Скрипали выжили и сейчас находятся под защитой полиции. Однако в июле прошлого года неподалеку от Солсбери скончалась британка Дон Стерджесс, к которой попал найденный в парке флакон, как ей казалось, дорогих духов. Во флаконе был "Новичок".

Скотленд-Ярд и британская прокуратура заявляют, что у них достаточно доказательств состава преступления для того, чтобы предъявить обвинения двоим российским гражданам, которые прибыли в Британию за несколько дней до попытки убийства в Солсбери под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

Путин ранее заявлял, что это простые российские граждане, а не преступники. Сами подозреваемые заявляли, что ездили в Солсбери как туристы. Журналисты-расследователи выяснили, что за этими фамилиями скрываются, по их данным, сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.