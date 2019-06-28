ПАСЕ приняло резолюцию по убийству Немцова, российская делегация отказалась голосовать

Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в четверг, 27 июня, заявила, что не станет участвовать в голосовании по поводу резолюции, призывающей власти РФ "вновь открыть и продолжить" расследование убийства оппозиционного политика Бориса Немцова.

За резолюцию, подготовленную находящимся под российскими санкциями представителем Литвы Эмануэлисом Зингерсом, единогласно проголосовали 40 депутатов Ассамблеи, против не было никого. По правилам ПАСЕ, этого достаточно для принятия документа.

В резолюции, в частности, отмечается, что "не все соответствующие аспекты этого дела были рассмотрены, и полная правда не была раскрыта". Зингерис упоминает многочисленные несоответствия в показаниях ключевых свидетелей, нарушения в ходе судебного разбирательства. Кроме того, в резолюции обращается внимание на тесную связь так и не найденного Руслана Мухутдинова, который, по версии следствия, выступил заказчиком убийства политика, заплатив исполнителям 15 млн рублей, и Заура Дадаева, непосредственно стрелявшего в Немцова, с "высшими уровнями военной и политической власти в Чечне".

Крайне маловероятно, что эти люди "могли бы организовать сложную операцию по публичному убийству видного политического деятеля в центре Москвы без предварительного уведомления и одобрения, если не прямого указания своего иерархического начальства", - отмечается в документе. Ассамблея назвала главу Следственного комитета Александра Бастрыкина и заместителя генпрокурора Виктора Гриня "особо ответственными за провал расследования и отсутствие доверия к доводам обвинениям”.

В российской делегации заявили, что подобная резолюция является актом давления на следствие, поскольку дело еще не закрыто.

В принятой накануне резолюции, подтвердившей полномочия российской делегации, вернувшейся в ПАСЕ после трехлетнего отсутствия, Москву призвали в полной мере сотрудничать в расследовании убийства Бориса Немцова.

Борис Немцов был убит выстрелами в спину 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Пять человек, названные следствием исполнителями преступления, в 2017 году были приговорены судом к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства не найдены до сих пор.