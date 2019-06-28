Макей: Беларусь и Россия не планируют вносить поправки в союзный договор

Беларусь и Россия не планируют вносить поправки в Договор о создании Союзного государства. Об этом сообщил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Еще идет процесс разработки предложений по дальнейшему углублению интеграции. Никаких поправок (в союзный договор. - Прим. БЕЛТА) не предполагается", - сказал Владимир Макей.

Он отметил, что сейчас ведется речь о полномасштабном выполнении мероприятий, которые предусмотрены существующим договором о создании Союзного государства.

"На каком-то этапе в силу разных причин те или иные положения не были реализованы, поэтому сейчас как раз идет работа над их анализом и разработка предложений по полномасштабной имплементации тех положений. Плюс идет дискуссия, как решать проблемы, которые сегодня лежат на поверхности, по которым имеются какие-то расхождения или споры", - добавил министр.

Ожидается, что в ближайшие дни в Минске состоится встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным, который приглашен на церемонию закрытия II Европейских игр.

Главы государств планируют обсудить развитие двусторонних отношений, в том числе вопросы углубления интеграции между странами. На закрытии II Европейских игр также ожидают президентов Таджикистана и Армении.