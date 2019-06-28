Трамп Путину: "Пожалуйста, не вмешивайся в выборы"

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на полях саммита "Большой двадцатки" в японском городе Осака для обсуждения вопросов стратегической стабильности, которые волнуют международное сообщество.

Оба лидера сначала кратко пообщались перед церемонией фотографирования на саммите G20, но не обсуждали никаких существенных вопросов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Просто поприветствовали друг друга", – сказал Песков агентству "РИА Новости".

На церемонию фотографирования оба президентам зашли вместе, живо общаясь друг с другом.

Позднее началась их двусторонняя встреча, которая, как ожидается, продлится полтора часа. Стороны намерены обсудить вопросы стратегической стабильности.

Встреча началась в шутливом тоне. Когда один из журналистов спросил Трампа, намерен ли он поднять с российским президентом вопрос о вмешательстве в американские выборы, Трамп ответил: "Конечно, я подниму".

Затем об обернулся к Путину и сказал с улыбкой: "Пожалуйста, не вмешивайся в выборы".

В кратком заявлении перед началось переговоров Трамп также высоко отозвался о своем российском коллеге.

"Для меня большая честь находиться здесь с президентом Путиным, – сказал Трамп, согласно сообщению агентства Франс-Пресс. – У нас сложились очень и очень хорошие отношения".

Президент России в свою очередь сказал, что "все темы обозначены, мы давно не виделись, со времени встречи в Хельсинки".

"Наши сотрудники работали, и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки", – заявил Путин.

Саммит "Большой двадцатки" в Осаке стал первой встречей лидеров США и России после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование, придя к выводу о том, что предвыборный штаб Трампа не вступал в сговор с Россией в 2016 году. Этот вопрос долгое время довлел над президентством Трампа.

Нынешняя напряженность в отношениях с Ираном, несомненно, станет одной из тем для обсуждения. На прошлой неделе Трамп отменил воздушные удары в ответ на уничтожение Ираном американского беспилотника. Это произошло через несколько часов после того, как Путин заявил, что применение США вооруженной силы в регионе "было бы катастрофой".

Тегеран – не единственное авторитарное правительство, которое защищает Путин. Путин поддерживает венесуэльского лидера Николаса Мадуро и президента Сирии Башара Асада, помогая им оставаться у власти, несмотря на противодействие США. Укрепление связей Москвы с Китаем также настораживает многих в Вашингтоне.

"Отношения между США и Россией по всем меркам находятся в плохом состоянии, и администрация проводит относительно жесткую политику в отношении России, хотя президентскую риторику такой назвать нельзя", – заявил агентству Associated Press президент Совета по международным отношениям Ричард Хаасс.

"Для успеха этой встречи ничего не подготовлено", – добавил он.

Главная цель Путина – убедить Трампа смягчить санкции, которые ужесточил Конгресс.

Что касается целей Трампа, то "трудно понять, в чем состоят цели Белого дома, потому что это не нормальная администрация", считает заведующая кафедрой политологии в Барнард-Колледже Кимберли Мартен.

"Если бы это была нормальная администрация, то можно было бы представить прогресс по договору СНВ-3 и контролю над вооружениями и одновременные попытки избежать эскалации конфликта в областях, где их интересы противоположны, например, Иран, Северная Корея, Венесуэла и Украина. Но я не могу с уверенностью сказать, в чем цель этой встречи", – сказала Мартен.

Между тем Путин заявил, что не ожидает прорывов по итогам саммита "Большой двадцатки" в Японии.

"Мы сказали, что готовы к переговорам, готовы к продлению этого Договора между Соединенными Штатами и Россией, но пока ничего мы не видим, никакой инициативы со стороны наших американских партнеров – ничего нет, а в 2021 году он закачивается. Если сейчас переговоры не будут начаты – все, он "умрет", потому что времени просто не будет даже для формальностей", – сказал Путин.

В интервью Financial Times Путин немного рассказал о своих взаимоотношениях с американским лидером, которые особенно примечательны в силу хвалебных замечаний Трампа о российском коллеге.

Пристальное внимание к отношениям между двум лидерам обусловлено и тем, что Трамп, судя по всему, верит заверениям Путина о том, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году.

"Я, например, не согласен со многими способами решения проблем, которые он использует. Но знаете, в чем дело, на мой взгляд? Он талантливый человек", – сказал Путин о Трампе.

Одним из примеров таланта Трампа Путин назвал его усилия по сглаживанию отношений между Москвой и Вашингтоном на фоне "мифического вмешательства" в выборы.

"На самом деле что там произошло? Господин Трамп, в отличие от его оппонентов, тонко почувствовал, что произошло в американском обществе, тонко почувствовал изменения внутри американского общества, и он это использовал", – сказал Путин.